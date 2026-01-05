РФ трижды ударила по Краматорску: есть жертва и пострадавшие

Оккупационные войска за минувшие сутки, 4 января, трижды обстреляли Краматорск Донецкой области. Известно о повреждениях и жертве. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В 22:15 российские войска нанесли удар по территории медицинского учреждения. Ранений получил мужчина 1953 года рождения. Оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в 23:20 сбросили авиационную бомбу ФАБ-250 по частному сектору. Повреждены три жилых дома, магазин и складские помещения.



Кроме того, российские войска, с использованием трех ФАБ-250 из УМПК, нанесли удары по частному сектору. В результате обстрела погиб мужчина 1996 года рождения и ранена женщина 1996 года рождения. Также повреждены 26 жилых домов.



Ранее мы писали, что за 3 января 2026 года в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»