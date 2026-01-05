Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
UAnimals эвакуировали животных из прифронтового Белозерского
05 января 2026, 12:08

UAnimals эвакуировали животных из прифронтового Белозерского

Благотворительная организация UAnimals эвакуировала из прифронтового Белозерского на Донетчине кошку с пятью котятами, трёх собак и семь кошек.

Для перевозки животных волонтёры использовали клетки с сеном и переноски, перевезя их на микроавтобусе.

«За кадром остаются постоянные риски и боль от увиденного. Но мы не останавливаемся, ведь защита слабых — дело сильных. Животные в прифронтовой зоне не имеют других шансов на спасение», — говорится в сообщении организации.



Напомним, во время эвакуации авто попало под обстрел на Донетчине, в результате чего одна собака получила ранение.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

