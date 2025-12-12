Україна погодилася на демілітаризовану зону на Донбасі — Le Monde

Україна готова розглянути створення демілітаризованої смуги на Донбасі як елемент компромісу задля припинення війни. Про це пише французьке видання Le Monde, посилаючись на учасників переговорного процесу.



За інформацією газети, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що реалізація такої зони передбачає відведення українських та російських військ від нинішньої лінії зіткнення. Йдеться про формування буферної території, вільної від будь-яких військових підрозділів.



Як повідомляє Le Monde, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 11 грудня визнав, що Київ «готовий» піти на територіальну поступку задля досягнення миру. За даними журналістів, створення демілітаризованої зони стало одним із ключових пунктів оновленого американського мирного плану, який президент України Володимир Зеленський передав Дональду Трампу напередодні.



У підготовці цієї пропозиції брали участь президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та сам Мерц, підтвердив канцлер. Згідно з оцінкою Києва, буферна зона на Донбасі має включати відведення сил обох сторін та подальше розміщення міжнародного контингенту, який би гарантував безпеку та стримував можливі наступні дії Росії.



Контроль за регіоном, що з 2014 року є одним із ключових інтересів Кремля, може бути переданий багатонаціональним силам за участі США.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що Зеленський розкрив деталі плану США після закінчення війни: гарантії, демілітаризація та чисельність ЗСУ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»