Дроны СБС уничтожили более 33 тысяч военных РФ за декабрь

Оккупант перед ударом дрона.

Более 33 тысяч подтверждённых потерь живой силы российской армии зафиксировано в результате ударов Сил беспилотных систем ВСУ. Речь идёт о 33 019 ликвидированных военнослужащих РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

По его словам, операторы дронов Сил обороны Украины впервые самостоятельно, без учёта контактных боёв, достигли показателя «прибыло — выбыло» исключительно за счёт применения беспилотников. Именно 33–35 тысяч человек, по оценкам, составляет ежемесячный мобилизационный ресурс страны-агрессора.

«Январь не станет исключением в планах противника по интенсификации боевых действий на всех адских направлениях фронта. Поэтому работаем. Слава Украине!» — написал «Мадяр».

Согласно отчёту Генерального штаба ВСУ, общие потери российских войск за декабрь составили 35 050 человек. Таким образом, удары дронов обеспечили около 94,2% всех ликвидированных оккупантов за месяц.



Также уточняется, что из 33 019 подтверждённых потерь около 12 тысяч приходятся непосредственно на подразделения Сил беспилотных систем — так называемых «Птиц». Подобного уровня верифицированных поражений удалось достичь впервые.







Кроме того, в декабре зафиксирован рост эффективности применения БПЛА: суммарный показатель уничтожения личного состава противника дронами увеличился на 26% по сравнению с ноябрём (33 019 против 26 170).

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»