Ціна тиші. Що означає план «демілітаризації» Донбасу для людей і держави?

Чим голосніше говорять про мир, тим інтенсивнішими стають бої. Чим більше гарантій обіцяють на Заході, тим менше конкретики в цих обіцянках. І чим ближче нібито фінал війни, тим вищою стає ціна, яку від нас очікують.



Саме в такій точці зараз знаходиться Україна. З одного боку, із західних столиць лунають оптимістичні заяви про «історичний шанс» і «близькість угоди». З іншого — реальність на фронті, де жодного натяку на тишу. І посеред цього дисонансу на стіл лягає пропозиція: безпека в обмін на території. Але не просто на території, а на ті самі форпости, які роками слугували щитом для всієї країни.



Це вже не просто дипломатична гра чи черговий раунд переговорів. Це момент істини, коли вирішується не лише доля кордонів, а й саме поняття безпеки для мільйонів українців. Що насправді ховається за красивими фразами про «гарантії» та «демілітаризацію»? Чому європейські лідери раптом заговорили про введення власних військ, а Кремль, попри розмови про мир, продовжує підвищувати ставки? Розбираємось в цій статті.

Гарантії в обмін на географію

Пропозиція, яка лежить на столі, виглядає як класична бізнес-угода в стилі Дональда Трампа. Вашингтон пропонує Києву те, про що ми просили роками — гарантії безпеки. І це не просто меморандуми. Інсайди Axios та Politico вказують на серйозний механізм. Йдеться про гарантії безпеки, що за своєю силою наближені до 5-ї статті НАТО, які мають бути затверджені Конгресом та пережити будь-якого президента. Польський прем’єр Дональд Туск формулює це гранично чітко: у Кремля не повинно залишитися сумнівів, що відповідь США на нову агресію буде військовою. Як зазначають джерела Politico, це ультиматум: «Або ви берете цей “золотий пакет” зараз, або наступна пропозиція буде набагато гіршою».

Макрон, Зеленський, Стармер, Мерц під час зустрічі. Фото: Офіс президента України



Як влучно зауважує політолог-міжнародник Микола Капітоненко в ефірі PolitLab, ми опинилися в точці, де будь-яка угода об'єктивно буде гіршою за ті, що могли бути підписані раніше.

«Ми втратили території, людей та економічний потенціал, а підтримка партнерів стала менш певною», — констатує експерт.

Заради справедливості варто озвучити логіку, якою керуються у Вашингтоні. Прихильники «заморозки» — і це не лише оточення Трампа, а й частина західних аналітиків — апелюють до гуманітарного та стратегічного прагматизму.



Їхній головний аргумент: продовження війни на виснаження щодня забирає життя найкращих українців, тоді як демографічний ресурс Росії значно більший. «Заморозка» дозволила б зупинити кровопролиття, зберегти генофонд нації та розпочати економічне відновлення вже зараз, не чекаючи повної перемоги, яка на цьому етапі виглядає недосяжною.



Для США це спосіб вивільнити ресурси для стримування Китаю та уникнути ризику ядерної ескалації в Європі. З цієї точки зору, болючий компроміс кращий за ризик тотального колапсу фронту через рік-два.



Але в цьому рівнянні є змінна, яка перетворює тріумф дипломатії на екзистенційний ризик. Ціна американського щита — суверенна територія. Умовою надання гарантій є виведення українських військ з усієї адміністративної території Донецької області. Це означає добровільно залишити Слов’янськ та Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, Лиман та Святогірськ.

Фото: 28 ОМБР



Тут політична логіка вступає в жорсткий клінч із військовою реальністю. Донбас — це не пласка дошка. Нинішня лінія оборони ЗСУ тримається на унікальному рельєфі Донецького кряжу та щільній міській забудові. Це природна та рукотворна фортеця, яка дозволяє стримувати переважаючі сили ворога роками, завдаючи йому колосальних втрат.



Що означає відхід на захід, до адміністративних кордонів Дніпропетровщини? Це вихід у голий степ. Там, у низовині, немає ані висот, ані індустріальних зон, де можна сховати техніку. Будувати нові фортифікації та логістичні ланцюжки там — це пекло: ґрунтові води високі, природного захисту немає, а час працює проти нас. Фактично, Києву пропонують обміняти оборонні бастіони на паперові зобов'язання, механізм активації яких все одно залежатиме від політичної волі у Вашингтоні.



У такій ситуації добровільне послаблення оборонних позицій — це не крок до миру, це екзистенційний ризик. Росія може використати цю паузу не для миру, а для накопичення сил, знаючи, що Захід не готовий до прямого втручання. І зупиняти її доведеться вже в чистому полі.

Пастка «сірої зони» та тінь Карабаху

Американські дипломати називають це «вільною економічною зоною», росіяни — «демілітаризованою зоною», але сутність від зміни вивіски не змінюється. Йдеться про створення вакууму сили там, де зараз стоїть українська армія.



Прихильники плану заморозки часто апелюють до історичних прецедентів, де конфлікти вдалося зупинити без остаточного політичного вирішення. І ця позиція має вагомих адвокатів у міжнародному експертному середовищі.



Наприклад, відомий історик Холодної війни Сергій Радченко на сторінках The New York Times аргументує, що «застійна війна» за зразком перемир'я 1953 року в Кореї може виявитися «кращою за альтернативи», зокрема за ризик ядерної ескалації. Логіка проста: 70 років відносного миру на Корейському півострові, хай і без мирного договору, врятували мільйони життів.



Щодо європейської інтеграції, оптимісти часто згадують «кіпрський прецедент». Політолог Діонісій Ценуса та навіть головний дипломат ЄС Жозеп Боррель припускали, що Україна може повторити шлях Кіпру — вступити до Євросоюзу навіть з окупованими територіями. Як відзначають аналітики European Institute for International Relations, де-факто поділ острова триває десятиліттями без активних бойових дій, що дозволило грецькій частині Кіпру успішно розвиватися.



Але ці аналогії містять фатальну помилку, яку влучно підсвічує Шелбі Мегід, заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council. Стабільність на Кіпрі чи Корейському півострові тримається не на «чесному слові», а на штиках. У Кореї стоять тисячі американських солдатів, на Кіпрі — контингент ООН.



План Трампа, за даними інсайдерів, пропонує діаметрально протилежне: повну заборону на розміщення іноземних військ в Україні. Києву пропонують «корейський варіант», але без ключового елементу — армії США. А «буферна зона» без третьої сили — це не стіна, а відчинені ворота. Історія знає, чим закінчуються такі експерименти:

Урок Нагірного Карабаху: Сценарій 2020–2023 років виглядає як моторошне попередження для Донбасу. Тоді активну фазу війни теж зупинили, ввівши «миротворців» (російських) і заморозивши лінію фронту. Але гарантії безпеки виявилися фікцією. Щойно геополітичний вітер змінився, а увага гаранта (Росії) ослабла, азербайджанська армія взяла територію під контроль за лічені дні. «Миротворці» просто спостерігали.



Для Слов'янська чи Краматорська це найстрашніший сценарій: вихід ЗСУ, заміна їх на беззбройних спостерігачів, а потім — блискавичне поглинання Росією при першій же політичній кризі у Вашингтоні.



Урок Рейнської зони (1936): Після Першої світової війни Німеччині заборонили тримати війська на кордоні з Францією. Гарантами цього статусу виступали Британія та Італія. Але коли Гітлер ввів туди лише кілька батальйонів, «гаранти» промовчали. Ніхто в Лондоні чи Парижі не хотів починати велику війну через «порушення зони».



Це саме той ризик, який закладений у нинішній план Трампа. Якщо Росія порушить режим тиші і введе у Слов'янськ чи Краматорськ свої підрозділи, чи наважаться США завдати ракетного удару по Москві? Історія Рейну підказує: ні, швидше за все, вони висловлять «глибоке занепокоєння». А стратегічний рубіж буде втрачено без жодного пострілу.



Привид ОРДЛО: Ми вже бачили, на що перетворюється Донбас без української влади. Донецьк і Луганськ після 2014 року фактично стали прототипом такої зони. Обіцянки «особливого статусу» обернулися не економічним процвітанням, а створенням «чорної діри», де замість права діє сила.



Там вибудовувалася жорстка вертикаль контролю: фільтраційні заходи, система доносів та підвали на кшталт «Ізоляції». Якщо в нову «демілітаризовану зону» не зайде міжнародна адміністрація з поліцейськими функціями та мандатом на застосування сили, вакуум влади миттєво заповнять російські спецслужби. Активісти, ветерани, та й просто проукраїнські громадяни опиняться під прицілом ФСБ, навіть якщо російські танки формально стоятимуть за кількадесят кілометрів. У «сірій зоні» не діють закони, туди не приходять інвестиції (жодна інвестиційна компанія на кшталт BlackRock не вкладе цент у територію без армії та поліції), там процвітає лише контрабанда і терор.

Спроба Європи перехопити ініціативу через пропозицію «багатонаціональних сил» виглядає логічною відповіддю на загрозу, але ризикує залишитися декларацією. Європейські лідери розуміють необхідність фізичної присутності, проте, за даними The Telegraph, всередині коаліції досі немає консенсусу щодо критичного нюансу — правил відкриття вогню. Якщо європейський контингент зайде в Україну без права стріляти у росіян у відповідь на провокації, він повторить долю нідерландського батальйону в Сребрениці — Тому питання не лише в тому, чи вистачить Європі рішучості піти проти волі Вашингтона, а й у тому, чи готова вона воювати по-справжньому, а не лише патрулювати.

Про що мовчить Кремль?

На тлі дипломатичної лихоманки у західних столицях позиція Москви виглядає як крижана стіна. Публічно Кремль, вустами Лаврова та Ушакова , відкидає будь-які компроміси. Вони називають план Трампа неприйнятним, якщо в ньому є хоч слово про поступки з боку РФ, і продовжують вимагати повної капітуляції України.



Але якщо відвести погляд від офіційних трибун і подивитися в темні кутки російської внутрішньої політики, картина стає складнішою. Поки російські дипломати говорять про «війну до переможного кінця», російські спецслужби проводять тиху, але жорстоку зачистку тих, хто цю війну пропагує найгучніше. Загибель Станіслава Орлова («Іспанця»)засновника фанатського розвідувального загону «Еспаньйола», та фактичне розформування цього підрозділу — це не випадковість. Це ланка в ланцюгу, який почався з ліквідації верхівки ПВК «Вагнер».



Путіну не потрібні неконтрольовані радикали, здатні кричати про «зраду» та «злитий Донбас», якщо Кремль раптом вирішить піти на тактичне перемир'я. Знищення Z-ультрас — це підготовка до керованості. Це сигнал, що Москва розглядає різні сценарії, включаючи заморозку конфлікту, але хоче зберегти абсолютну монополію на трактування того, що вважати «перемогою». Якби вони планували лише нескінченну війну, такі люди, як «Іспанець», були б їм корисні. Їх ліквідація означає, що система готується до маневру, який може не сподобатися радикалам.

Як не стати заручником великих торгів?

Для жителів прифронтових міст кожна новина про «можливе виведення військ» — це не тема для дискусії у Facebook, а питання фізичного виживання. У ситуації, коли інформаційний простір розриває від суперечностей — радник Подоляк припускає обговорення, комунікаційник Литвин це спростовує, а західні медіа сиплють інсайдами, — найважче зберегти холодний розум.



Як орієнтуватися в цьому хаосі? Насамперед, варто навчитися фільтрувати інформаційний шум. Частина гучних заголовків зараз — це може бути лише інструмент тиску однієї сторони переговорів на іншу. Дипломатія — це мистецтво блефу, і далеко не кожна заявлена «готовність» стає реальністю. Пакувати валізи після кожного повідомлення в The Economist чи Bild — це шлях до емоційного вигорання, яке зараз небезпечніше за будь-яку втому.



Найкращим індикатором реальності є не слова, а дії на місцях. Реальна підготовка до здачі території чи створення «демілітаризованої зони» — це процес, який неможливо приховати. Типовими ознаками підготовки до зміни статусу території часто стають: централізоване вивезення державних установ, закриття відділень системних банків, демонтаж складного обладнання лікарень. Поки ви бачите, що комунальники латають труби, а поліція патрулює вулиці — держава нікуди не йде. Присутність українських екстрених служб та поліції — це головний доказ того, що адміністративний контроль зберігається. Військові маневри можуть бути частиною ротації і важкі для тлумачення цивільними, але вихід правоохоронців — це завжди фінальний сигнал.



Проте особиста готовність має бути безумовною, незалежно від результатів переговорів. Мати «тривожну валізку», цифрові та паперові копії документів, запас готівки — це база. Ваша безпека — це зона вашої відповідальності. І краще мати «план Б», який ніколи не знадобиться, аніж опинитися в «сірій зоні» без ресурсів, сподіваючись на милість нових «адміністраторів».

Пауза перед бурею?

Те, що ми спостерігаємо зараз, більше нагадує спробу купити час, аніж архітектуру сталого миру. Кожен гравець за столом намагається виграти свій ресурс. Дональд Трамп хоче швидкого зовнішньополітичного успіху для свого портфоліо. Європа, пропонуючи свої війська, хоче виграти час для власного переозброєння, розуміючи, що американська «парасолька» більше не є вічною. А Росія, зачищаючи внутрішнє поле від радикалів, готується до будь-якого сценарію: від продовження війни чи тактичної паузи для накопичення сил для нового ривка.



Для України цей момент є критичним. Київ має використати цей дипломатичний хаос, щоб вирвати для себе максимальні гарантії — не на словах, а у вигляді зброї, грошей, затверджених Конгресом зобов'язань та присутності союзників.



Навіть якщо велика угода провалиться зараз (що є дуже ймовірним через позицію Москви), сам факт того, що ми обговорюємо гарантії рівня 5-ї статті та 800-тисячну армію як норму, вже змінює правила гри на майбутнє.



Але головний урок, який ми маємо винести з історії Рейнської зони та Карабаху, простий: справжній мир тримається не на підписах під меморандумами. Він тримається на балансі сил і готовності його захищати. Будь-яка «демілітаризована зона» без потужного військового контингенту стає лише запрошенням до агресії. Тому наше завдання зараз — зберегти людей і державність навіть у складній конфігурації тимчасових кордонів, щоб мати сили диктувати свої умови тоді, коли історія знову відкриє вікно можливостей.

Позиція редакції може не збігатися з думкою автора