Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку

04 января 2026, 16:13

Скриншот: фрагмент накренившейся елки в Луганске Скриншот: фрагмент накренившейся елки в Луганске

В оккупированном Луганске праздничная елка, установленная на Театральной площади, не простояла и недели после торжественного открытия. Вечером 2 января город накрыли сильные порывы ветра — скорость достигала 18–23 м/с, что привело к деформации конструкции.

24-метровая елка, установленная перед зданием Луганского академического драматического театра, заметно накренилась вместе с красной звездой на вершине. Из-за угрозы падения оккупационные службы приняли решение полностью демонтировать конструкцию «во избежание возможных неприятных ситуаций».

На место прибыли специалисты, которые смогли снять лишь часть елочных украшений. Подняться на верхние уровни конструкции они не смогли — порывистый ветер сделал работы слишком опасными. Территорию вокруг елки оцепили, все запланированные концерты и мероприятия на площади отменили.

Как сообщили представители оккупационной администрации, окончательное решение о дальнейшей судьбе елки планировалось принять сегодня, 4 января. При этом уже заявлено, что новогоднюю конструкцию, открытую 26 декабря, полностью уберут.

Напомним, около 20 тысяч абонентов временно оккупированных районов Запорожской области остались без электроснабжения, из-за локальных аварий на линиях электропередачи.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
