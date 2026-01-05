Генерал-майор Евгений Хмара временно возглавит СБУ

Генерал-майор Евгений Хмара стал временно возглавит СБУ

Начальник Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины Евгений Хмара станет временно исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка. Об этом идет речь в указе президента Украины.



Хмара 5 января уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназначенцам за чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина добивается необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО «А» СБУ масштабируем», — отметил он.



Как отмечается, лидеры обсудили другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции.



Справа



Евгений Хмара в 2023 году руководил специальной операцией освобождения острова Змеиный от оккупантов. В 2024 году получил звание генерал-майора.

Он награжден орденом Даниила Галицкого (2019), также отмечен за мужество, профессионализм и вклад в нацбезопасность.