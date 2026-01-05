Скриншот

Система образования на временно оккупированной территории Херсонской области к концу года оказалась в состоянии фактического финансового коллапса. Как сообщает Центр национального сопротивления, работники школ и детских садов вместо традиционных итоговых выплат получили уведомления о сокращениях, новые штатные расписания и прямое подтверждение отсутствия средств в отрасли.



Источники ЦНС утверждают, что на протяжении года учебные заведения выживали фактически за счет собственных средств педагогов и родителей. Учителя, воспитатели и технический персонал вместе с семьями учеников были вынуждены оплачивать мелкие ремонты, канцтовары, хозяйственные нужды и часть коммунальных услуг, чтобы школы и детсады могли продолжать работу.



Обещанные доплаты к профессиональным праздникам так и не были выплачены, а в конце года людям прямо заявили о «пустом бюджете». При этом дефицит средств, по словам инсайдеров, носит выборочный характер.



В отдельных секторах бюджетной сферы продолжают выплачиваться премии, «тринадцатые зарплаты» и дополнительные стимулирующие надбавки. Это указывает не на общую нехватку денег, а на сознательное перераспределение ресурсов, при котором образование оказалось среди наименее приоритетных направлений.



Особое возмущение вызывает массовое сокращение сторожей в школах и детских садах под предлогом «приведения к российским стандартам». Как отмечает ЦНС, параллельно готовятся договоры с частными охранными структурами, связанными с приближенными к администрации компаниями.

Стоимость таких услуг в несколько раз превышает прежние зарплаты местных работников, что не только увеличивает нагрузку на бюджет, но и создает дополнительные коррупционные риски.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»