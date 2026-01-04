Захваченная часть Запорожской области — более суток без света

Около 20 тысяч абонентов временно оккупированных районов Запорожской области остаются без электроснабжения более суток, из-за локальных аварий на линиях электропередачи.



Оккупационная власть в лице Балицкого сообщила, что отключения затронули Бердянский, Бильмакский, Каменско-Днепровский и Пологовский районы, а также около трех тысяч абонентов в Мелитопольском районе.



Ранее оккупанты сообщали, что украинские Силы обороны наносят ответные удары по российским военным целям на захваченных территориях. Как следствие — повреждения линий электропередачи. Большая часть разрушений произошла ночью, что осложнило аварийно-восстановительные работы.



Эти инциденты подчеркивают необходимость ответных действий ВСУ для сдерживания агрессора.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали об увольнении более тысячи энергетиков на оккупированной части Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»