Два районы Донетчины попали под атаку РФ за сутки, есть повреждения и жертва

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российская армия за минувшие сутки, 4 января, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Флашкина, под удары захватчиков попали два региона:





Краматорский район. В Николаевской общине повреждены дом и ферма. В Краматорске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома. В Дружковке повреждены 2 частных дома и авто.



Бахмутский район. В Резниковке Северской общины поврежден дом.



Ранее мы писали, что за 3 января 2026 года в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»