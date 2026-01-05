Россиянка в перехваченном разговоре высмеяла Герасимова и усомнилась в пропаганде

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
05 января 2026, 10:46

Российская жительница откровенно высказывает недоверие к военно-политическому руководству и государственной пропаганде РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, комментируя очередной перехват, полученный военными разведчиками.

В разговоре женщина эмоционально реагирует на выступления высшего командования, которые транслируются по российскому телевидению, и резко критикует одного из ключевых военных чиновников.

«По телевизору расскажут — все прекрасно. Смотрела вчера — морда перекособочена, этот Герасимов, генерал… Боже мой, Юля, глянь на его рожу, у него же рожа дебильная, прости меня, Господи! И он сидит во главе стола, Путин, сидят они все, эти выхоленные пристебатели, и рассказывают, что все хорошо», — возмущается собеседница.

По ее словам, реальная ситуация сильно отличается от той картинки, которую рисует официальная пропаганда. Женщина отмечает, что президент РФ должен лично увидеть происходящее, а не полагаться на доклады окружения.

«А Путин взял бы, надел бы камуфляж, взял бы охрану и сам бы проехал инкогнито, чтобы никто не знал, и посмотрел бы, что делается», — добавляет она.

Кроме того, россиянка выражает страх перед возможным применением «мощных» ракет, понимая, к каким последствиям это может привести.

«Ну есть у нас такая мощная ракета, Юля. Мы пустим — по нас пустят. Это все — это конец белому свету», — подытоживает женщина.

В ГУР МО Украины подчеркивают, что подобные перехваты демонстрируют растущее недоверие внутри российского общества к официальным заявлениям власти, и напоминают: за каждый военный преступный акт против украинского народа неизбежно последует справедливая ответственность.

Напомним, Трамп не верит в удар по резиденции Путина.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

