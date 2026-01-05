С сегодняшнего дня запорожские полицейские сбивают российские дроны

Фото: «Запоріжжя | Оперативно»

В Запорожской области на эвакуационных маршрутах начали работать специальные антидроновые группы полиции.



Как сообщает «Запоріжжя | Оперативно», с сегодняшнего дня правоохранители усилили контроль на ключевых путях эвакуации, где существует повышенная угроза атак беспилотников.



Полицейские прошли специальную подготовку и теперь занимаются выявлением и нейтрализацией вражеских дронов, представляющих опасность для мирных жителей и транспорта.



Отмечается, что подразделения полиции не только противодействуют воздушным угрозам, но и участвуют в гуманитарных операциях. Так, с начала 2026 года правоохранители уже эвакуировали 15 человек из шести населенных пунктов Запорожского региона, находящихся под угрозой обстрелов.

Напомним, в ночь на 5 января российские войска атаковали территорию Украины, запустив 9 баллистических/зенитных управляемых ракет и около 165 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других моделей.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»