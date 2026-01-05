Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
С сегодняшнего дня запорожские полицейские сбивают российские дроны
05 января 2026, 16:29

С сегодняшнего дня запорожские полицейские сбивают российские дроны

Фото: «Запоріжжя | Оперативно» Фото: «Запоріжжя | Оперативно»

В Запорожской области на эвакуационных маршрутах начали работать специальные антидроновые группы полиции.

Как сообщает «Запоріжжя | Оперативно», с сегодняшнего дня правоохранители усилили контроль на ключевых путях эвакуации, где существует повышенная угроза атак беспилотников.

Полицейские прошли специальную подготовку и теперь занимаются выявлением и нейтрализацией вражеских дронов, представляющих опасность для мирных жителей и транспорта.

Отмечается, что подразделения полиции не только противодействуют воздушным угрозам, но и участвуют в гуманитарных операциях. Так, с начала 2026 года правоохранители уже эвакуировали 15 человек из шести населенных пунктов Запорожского региона, находящихся под угрозой обстрелов.

Напомним, в ночь на 5 января российские войска атаковали территорию Украины, запустив 9 баллистических/зенитных управляемых ракет и около 165 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других моделей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Запорожье Запорожская область
Прочее
антидроновая группа
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
09:10
На фоне разговоров о мире Украина вывозит тысячи детей из прифронтовых регионов
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
14:14
ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ
12:02
В Луганске принуждают устанавливать мессенджер Max
10:39
Украинский FPV-дрон поразил технику РФ под Донецком на дистанции 60 км
10:34
DeepState: Луганская область почти полностью оккупирована, Донецкая — почти на 80%
19:58
СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь» на оккупированной Донетчине
17:09
В Хорлах ликвидирован начальник оккупационной полиции
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
все новости
19:16
На Славянском направлении войска РФ пытаются обойти украинские позиции, используя дорогу из оккупированного Северска – ВСУ
18:26
Новый главный полицейский Луганщины. Что декларирует семья Александра Моргунова
17:15
Украинская армия последние два дня отбивает российские штурмы Гришино под Покровском – ВСУ
16:59
Генерал-майор Евгений Хмара временно возглавит СБУ
16:46
Темпы продвижения российских войск замедлились почти вдвое за неделю — DeepState
16:29
С сегодняшнего дня запорожские полицейские сбивают российские дроны
15:57
После атаки дронов в Днепре разлилось около 300 тонн масла: Набережная перекрыта на несколько дней
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
15:39
Оккупанты не смогли закрепиться на берегу реки Северский Донец
15:25
Дроны СБС уничтожили более 33 тысяч военных РФ за декабрь
14:50
Российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине
14:46
Дружковка полностью обесточена. В ГВА рассказали, когда в городе будет свет
14:12
Полиция показала первые минуты после удара РФ по медучреждению в Киеве
13:56
Россияне обстреляли один из генерирующих объектов на Донетчине
13:46
В Украине расширили перечень органов с доступом к базе призывников
13:17
Мобилизованный из Днепра корректировал удары по украинским военным
12:58
Атака БПЛА на Днепр: масштабный пожар после взрывов
12:38
Российский дрон атаковал Запорожье: погиб водитель экскаватора
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
12:08
UAnimals эвакуировали животных из прифронтового Белозерского
все новости
ВИДЕО
Удар по российским войскам под Покровском. Фото: кадр из видео Украинская армия последние два дня отбивает российские штурмы Гришино под Покровском – ВСУ
05 января, 17:15
Россияне не смогли закрепиться на берегу реки Северский Донец. Фото: скриншот Оккупанты не смогли закрепиться на берегу реки Северский Донец
05 января, 15:39
Оккупант перед ударом дрона. Дроны СБС уничтожили более 33 тысяч военных РФ за декабрь
05 января, 15:25
Фото: ГСЧС Киева Полиция показала первые минуты после удара РФ по медучреждению в Киеве
05 января, 14:12
Последствия атаки на Днепр. Атака БПЛА на Днепр: масштабный пожар после взрывов
05 января, 12:58
Эвакуация животных. UAnimals эвакуировали животных из прифронтового Белозерского
05 января, 12:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор