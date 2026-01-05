Оккупанты не смогли закрепиться на берегу реки Северский Донец

Россияне не смогли закрепиться на берегу реки Северский Донец. Фото: скриншот

Российские войска применяют тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытаются обойти наши позиции, используя дорогу Северск-Закотное. Об этом сообщили в пресс-службе 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.



«Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь – в большинстве случаев это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории. Кроме того, враг пытается подтягивать артиллерию и развертывать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины населенного пункта Дроновка и в Серебрянском лесничестве», — говорится в сообщении.



Основная цель россиян — взять под контроль прибрежную часть Северского Донца – населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закотное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение.



ВСУ удается заблаговременно выявлять россиян и наносить мгновенное поражение как по живой силе, так и по статическим целям. Такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении поселка Дроновка и других населенных пунктов.



Ранее мы писали, что Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Покровск и Мирноград Донецкой области, а также в Светлом.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»