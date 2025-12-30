Опасаются санкций, но будут строить активнее. Какие компании из РФ застраивают Мариуполь и с кем они связаны

Строительство в Мариуполе. Фото telegram

В оккупированном Россией Мариуполе сейчас строится более 50 жилых комплексов. Участки выдают якобы местным строительным фирмам без прошлого, но все они имеют связи с российскими компаниями, которыми руководят местные олигархи или чиновники. В недавней статье «Новости Донбасса» рассказали о части фирм-застройщиков, между которыми делят пирог под названием «Мариуполь». В этом материале говорим еще о шести компаниях, в том числе об известном «Ленинградском квартале» и «Доме с часами».

Центр Мариуполя — «теневому хозяину Кубани»

Один из самых известных комплексов в Мариуполе — ЖК «Ленинградский квартал» на проспекте Металлургов — строит компания «Су-2007». Сейчас в очереди шесть домов. Все они строятся на месте снесенных многоэтажек. Проект первого дома появился в публичном доступе в мае этого года. Квартиры там якобы уже распроданы на 32%. Во второй многоэтажке их покупают быстрее — половина уже занята.

За последние несколько лет «Су-2007» отдали значительную часть центра Мариуполя. Семь домов «Ленинградского квартала» уже сданы. Но, как и у других фирм-застройщиков, никакого весомого бекграунда у «Су-2007» нет. Ее зарегистрировали в Мариуполе в июне 2023 года на проспекте Металлургов. Среди учредителей — строительная фирма из Краснодара с таким же названием. Ей принадлежит 99% мариупольской «Су-2007». В связке с обеими компаниями указана «Кубань-строй» — раньше именно она была владельцем «Су-2007».

Учредитель «Кубань-строй» — российский олигарх, глава наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин. Его называют «теневым хозяином Кубани». Как писали немецкие журналисты-расследователи, компания Бударина WKB Systems, которая находится на северо-западе Германии, поставляла материалы на стройки в уже оккупированный Мариуполь.

Скрин 1. Проспект Металлургов, где строят «Ленинградский квартал»

«Таможенные данные, полученные Monitor, показывают, что в течение нескольких лет WKB Systems GmbH поставляла комплексные системы для заводов по производству газобетонных блоков российской компании, принадлежащей Бударину, — по всей видимости, той самой компании, чью продукцию Россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе», — писали журналисты.

При этом на Виктора Бударина не наложены санкции.

Также с краснодарской «Су-2007» связано Министерство строительства Ростовской области. Экс-глава Минстроя Сергей Куц руководил этой компанией. То есть, по сути, «Ленинградский квартал» в Мариуполе строит фирма кубанского олигарха Виктора Бударина, а помогает ему в этом Минстрой Ростовской области.

Получатели подрядов от РЖД и Сбербанка

Четыре дома ЖК «Нахимовский» на улице Зелинского строит компания «Корпорация СМУ-5».

Скрин 2. Улица Зелинского, где строится ЖК «Нахимовский»

Проекты многоэтажек появились на сайте Единой информационной системы жилищного строительства РФ в начале августа. Сама «СМУ-5» зарегистрировалась не намного раньше — в январе этого года. Среди учредителей тут Николай Ступин из Воронежской области. Помимо мариупольской компании, он руководит еще рядом строительных фирм. Все они — в портфеле одной — «Проект Инвест», которая занимается не только жилищным строительством, но и выполняет госзаказы. Это подряды РЖД, Сбербанка, ледовая арена в Нововоронеже по заказу «Росатома».

Сейчас «Проект Инвест» строит 13 домов — четыре в Мариуполе (это как раз ЖК «Нахимовский», они указаны на сайте именно этой компании), остальные в Воронеже.

Зимой прошлого года в воронежских медиа появились публикации о схемах, которые используют строительные компании, входящие в «Проект Инвест». В обмане напрямую обвиняли Николая Ступина. Одна из его фирм, «Терра Инвест», строила ЖК «Университетский парк» в Воронеже. Люди купили квартиры, но застройщик нарушил сроки сдачи. Покупатели подали в суд на компанию и выиграли, но компенсацию им выплачивать отказались. Будет ли все по плану с ЖК «Нахимовский», пока еще неясно: строительство там только началось. Сдать дома планируют весной 2028 года.

Чиновники из Таганрога

ЖК «Левобережный» на улице Азовстальской, которую в мире оккупантов именуют Тульским проспектом, строит компания «Вертикаль Новороссия-1». Сейчас это два дома под номерами 158Д и 158Е — буквы, конечно же, придуманные. В обеих многоэтажках часть квартир уже распродана.

Скрин 3

Несмотря на то, что застройщиком здесь указана якобы «Вертикаль Новороссия-1», на сайте ЖК «Левобережный» фигурирует другая компания — «Вертикаль Юг» из Ростова-на-Дону, которая также реализует проекты в Крыму. Именно она является основным учредителем «Вертикаль Новороссия-1» с долей 80%.

Руководит «Вертикаль Юг» Вячеслав Михайлов. Человек с таким именем с 2017 по 2021 годы занимал должность замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства. В ростовских медиа сообщалось, что он бывший военный, а после отставки возглавлял ряд коммерческих предприятий Ростова-на-Дону и Батайска.

Генеральным подрядчиком ЖК «Левобережный» в проектной декларации указана еще одна компания — «Сервисстрой». Она также является одним из учредителей «Вертикаль Новороссия-1». На сайте компании указано, что она работает в Ростовской области, однако в одном из обсуждений руководитель «Сервисстрой» Александр Шепелев пишет, что его фирма «создает многоквартирные дома в том числе и на "новых территориях"».

Сам Шепелев вновь всплывает в структуре администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства — он занимал либо же до сих пор занимает должность главного специалиста приемной замглавы.

Таким образом, ЖК «Левобережный» в Мариуполе строят компании, явно связанные с чиновничьей средой Таганрога.

Те, кто «восстановил» драмтеатр

Три новостройки — дома на улице Итальянской, 121А (пострадавшую во время боев многоэтажку снесли в сентябре 2023 года), на улице Нахимова, 101Б (снесли в январе 2023 года) и на проспекте Мира, 96А (снесен в марте 2023 года) — строит компания «Темп». При этом ЖК на проспекте Мира, 86 (сгорел в марте 2022 года) и на улице Богдана Хмельницкого, 33Б — проекты якобы другой фирмы, «Темп-80». По сути, это одна и та же компания — у них одинаковые адрес и руководитель.

Во всех новостройках уже продают квартиры. До конца декабря предлагают скидки, но цена за квадратный метр все равно немаленькая — более 150 тысяч рублей.

Скрин 4

На сайте «Темп» прямо указано, что компания является дочерним предприятием петербургской строительной фирмы с многолетним опытом. Учредитель мариупольской компании — Николай Бирулин. Он же фигурирует в фирме «Модуль-Центр» из Санкт-Петербурга. Вероятно, именно о ней идет речь на сайте.

«Модуль-Центр», несмотря на то, что была создана еще в 2008 году, начала существенно зарабатывать в последние годы. Например, выручка в 2023 году почти в пять раз превысила доходы 2022 года. Это напрямую связано с оккупированными территориями, поскольку «Модуль-Центр» получила множество подрядов в Мариуполе.

Компания, в частности, восстановила бывший кинотеатр «Комсомолец», где разместили МФЦ, Свято-Троицкий храм, занималась гостиницей «Турист», третьей городской больницей, центральным ЗАГСом, спорткомплексом «Нептун» — всего около 20 объектов. Самый распиаренный проект — драмтеатр. Именно «Модуль-Центр» занималась этим «восстановлением». Параллельно компании, подконтрольные этой фирме, строят в Мариуполе жилые дома, продавая квартиры в ипотеку.

«Дом с часами» и снова «Роскапстрой»

27 декабря 2022 года оккупанты начали снос разрушенного обстрелами Дома с часами. Здание было отреставрировано буквально перед полномасштабным вторжением. На месте многоэтажки Россия начала строить новые дома. В июле 2023 года здесь появились баннеры с рекламой «первого жилья комфорт-класса в Мариуполе». Квартиры, разумеется, ипотечные.

Квадратные метры для жителей демонтированного Дома с часами в новых ЖК не предусмотрены. Адреса у построенных российскими компаниями многоэтажек также новые — не просто проспект Мира, 75 и 77, а с добавлением букв.

Скрин 5

Сейчас на сайте Единой информационной системы жилищного строительства РФ среди строящихся домов в Мариуполе указан второй корпус «Дома с часами». 67% квартир там уже распроданы. Средняя цена за квадратный метр — 145 тысяч рублей.

Строит ЖК якобы компания «НР-Девелопмент», в портфеле которой больше ничего нет — только «Дом с часами». Она зарегистрирована в Донецке, однако среди учредителей — граждане РФ. Это четыре человека, чьи имена фигурируют и в других строительных компаниях-прокладках, созданных на оккупированных территориях и в России.

Например, Павел Власов, имеющий наибольшую долю в «НР-Девелопмент», также является учредителем фирмы «Брик Инвест» в Мариуполе. Эта компания интересна своей связью с Константином Лопуховым. Ранее он занимал должность министра строительства Тульской области.

Кроме того, Лопухов возглавляет компанию «РКС-Девелопмент», которая построила уже сданный корпус «Дома с часами». Учредителем «РКС-Девелопмент» является фирма «РКС-НР», подконтрольная федеральной компании «Роскапстрой». Более подробно о «РКС-НР» «Новости Донбасса» писали в первой части материала о застройщиках Мариуполя.

Напомним, что эту структуру связывали с коррупционными схемами. Российская волонтерка Сания Денисова обвиняла тульских чиновников в том, что те сносили дома в самых привлекательных местах Мариуполя, а затем реализовывали там ипотечные проекты. Денисова прямо называет имя Константина Лопухова среди причастных, однако до сих пор никто к ответственности не привлечен. Жители снесенного «Дома с часами» по-прежнему остаются на улице.

Детище депутата Госдумы

ЖК «Садовые кварталы» строят на улице Куинджи, 88А, 98А и 110. Дома на месте новостроек демонтировали в промежутке с декабря 2022 года по май 2023 года. Средняя цена на квартиры в «Садовых кварталах» на порядок выше, чем в других новых ЖК в Мариуполе, — 250–300 тысяч рублей за квадратный метр.

Скрин 6

Все три комплекса строит компания «Садовое кольцо “Азовский берег”». Разрешение на строительство первого комплекса на улице Куинджи, 98А, ей выдали еще в сентябре прошлого года. Связи «Азовского берега» с российскими компаниями найти несложно. На страницах строящихся ЖК в Мариуполе указано, что это группа компаний «Садовое кольцо». Это федеральный девелопер, который объединяет филиалы в Казани, Уфе, Красногорске и Мариуполе.

В январе 2025 года гендиректором «Садового кольца» назначили Илью Колунова — сына депутата Госдумы Сергея Колунова от «Единой России». Он является основателем и основным бенефициаром «Садового кольца». Российские медиа писали, что компания практически сразу после своего основания в 2003 году установила связи с правительством Москвы.

«Садовое кольцо» демонстрирует полную поддержку войны против Украины. Компания запустила федеральную программу поддержки участников так называемой «СВО».

В мае издание «Коммерсант» сообщало, что «Садовое кольцо» планирует вложить в проекты в Мариуполе более 3,5 млрд рублей. Выручка от продажи квартир в новых комплексах при этом будет как минимум вдвое больше. Это означает, что никаких гуманитарных целей российские компании при строительстве в Мариуполе не преследуют — ключевая цель для них доход.

По информации «Коммерсант», группа компаний «Садовое кольцо» открыто работает на оккупированных территориях. Застройщики якобы опасаются санкций, однако намерены строить активнее. В перспективе — освоение восьми площадок в центре Мариуполя и в Приморском районе.

«Новости Донбасса» исследовали более десяти компаний, которые сейчас строят жилые комплексы в оккупированном Мариуполе. Все эти фирмы связаны с чиновниками или бизнесменами из РФ. В их планах — сотни квартир по цене не менее 50 тысяч долларов за небольшую однокомнатную квартиру. Речь идет о миллиардах рублей доходов, которые застройщики получат за счет снесенного жилья мариупольцев.