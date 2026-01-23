Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
23 января 2026, 15:58

Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине

Украинские военнослужащие поразили сосредоточение российских военных на временно оккупированной Донетчине и в Белгородской области РФ. Об том сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Потери уточняются.

Кроме того, подтверждено поражение радиолокационной станции «Подлет» на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе села Фрунзе.

Ранее мы писали, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие поразили командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы россиян из состава 74 ОМСБр в городе Селидово Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Россия Крым Донецкая область Белгородская область
Организации
Генеральный штаб ВСУ
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
все новости
18:00
Новый дрон РФ угрожает Славянску
17:54
В Запорожье ремонтируют жилье для ВПО: среди фирм-подрядчиков «все свои»
17:37
ИИ-перехватчики будут сбивать «Шахеды» ещё на границе Украины
17:35
Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
17:05
В Дружковке обнаружили российские магнитные мины: в ГВА обратились к жителям
16:46
Россияне пытаются форсировать реку под Волчанском на квадроциклах
16:35
Выбор без выбора: почему новые правила РФ разрывают семьи на оккупированных территориях
16:03
Вопрос Донбасса ключевой на переговорах с Россией и США в Абу-Даби – Зеленский
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
15:15
РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Житомирщины
14:25
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку
14:10
Украинская армия продвинулась под Гуляйполем – ISW
13:56
В Дружковке при пожаре пострадала жительница
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
12:04
У Путина заявили, что важное условие России для мирных переговоров – выход ВСУ из Донбасса
11:46
Войска РФ ударили по Краматорску, есть повреждения
11:45
Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли четыре человека, еще шесть – ранены
11:28
Атака «шахедов» на Черкасское: возник масштабный пожар, спасатели доставали тела папы и ребенка из-под завалов
11:17
Работники двух шахт в Кривом Роге были заблокированы под землей из-за атак РФ
10:32
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
все новости
ВИДЕО
Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
23 января, 17:35
Последствия атаки на нефтебазу в Пензе. Фото: кадр из видео Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
23 января, 10:32
Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января, 17:57
Момент взрыва сарая с российским оккупантом. Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
22 января, 16:16
Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС Удар «Шахеда» по многоэтажке в Днепре: дом частично разрушен, ранены шесть человек
22 января, 15:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор