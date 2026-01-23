Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине

Украинские военнослужащие поразили сосредоточение российских военных на временно оккупированной Донетчине и в Белгородской области РФ. Об том сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Потери уточняются.



Кроме того, подтверждено поражение радиолокационной станции «Подлет» на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе села Фрунзе.



Ранее мы писали, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие поразили командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы россиян из состава 74 ОМСБр в городе Селидово Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»