«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом

Задержанная оккупантами жительница Мариуполя. Фото: кадр из видео

В оккупированном Мариуполе на линию технической поддержки «интернет-провайдера» поступил звонок от женщины, недовольной качеством предоставляемых услуг. Об этом стало известно из заявления так называемого «МВД по ДНР».



Оккупанты утверждают, что в ходе разговора женщина перешла на повышенный тон и стала угрожать оператору. На опубликованном видео она признается, что в разговоре с оператором сказала: «Если вы не сделаете нормальный интернет, то сейчас приеду и взорву вас».



«Представители «телекоммуникационной компании», следуя инструкциям, зафиксировали угрозу и передали информацию сотрудникам «правоохранительных органов». По факту звонка было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма», – заявили в фейковом ведомстве.



Псевдосиловики задержали местную жительницу.



«Женщина сообщила, что причиной ее необдуманного поступка стало алкогольное опьянение. Санкция инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – сказали в «МВД по ДНР».

Напомним, что в оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных, в результате чего дома без тепла и воды.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко