Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее

Пьяные российские солдаты устроили перестрелку в Донецке, не поделив между собой трофеи, сообщает военное движение украинцев и крымских татар. Агент «АТЕШ» из 33-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ сообщил о небоевой потере в Кировском районе Донецка.



Трое российских военных распивали алкоголь в одном из местных заведений и делили «трофеи» с позиций. Предметом спора стал обычный тепловизор, который они планировали продать. Договориться между собой у них не получилось, и один из участников конфликта достал пистолет.



Выяснение отношений продолжили уже за пределами бара — там и началась стрельба. Один сослуживец погиб на месте. Командование старается ограничить доступ к информации и не дать новости выйти за пределы части.



По данным партизан, инцидент пытаются замять: в документах его оформляют как «неосторожное обращение с оружием», чтобы не фиксировать еще одну небоевую потерю и не создавать лишних вопросов наверху.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в оккупированном Мариуполе зафиксирован вооруженный конфликт между российскими военнослужащими и бойцами чеченского подразделения «Ахмат».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»