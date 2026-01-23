Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке

Из-за острой нехватки работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства на временно оккупированных территориях Донбасса российская администрация начала привлекать к работам несовершеннолетних. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По информации активистов, первыми под новое решение попали участники пророссийской организации «Юнармия». В Донецке и Алчевске подростков используют для выполнения коммунальных задач по запросу оккупационных властей.



Речь идет об уборке снега, очистке территорий, подсобных и хозяйственных работах, которые ранее выполняли штатные сотрудники коммунальных служб. Фактически детей привлекают к принудительному труду под видом «общественной активности».

Напомним, во временно оккупированном Россией городе Алчевск Луганской области фиксируются проблемы с теплом и электроэнергией.