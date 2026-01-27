Поезда с Краматорского направления прибывают в Киев ночью: пассажиры жалуются, «Укрзалізниця» проблемы не видит

Общественный деятель Левон Азизян заявил, что новый график движения поездов Краматорского направления, введенный с 14 декабря 2025 года, создает серьезные проблемы для пассажиров, следующих в Киев. По его словам, последний ежедневный поезд прибывает в столицу во время или накануне комендантского часа, при этом руководство «Укрзалізниці» называет такое расписание «оптимальным».

В чем проблема с поездами из Краматорска?

Азизян подчеркнул, что с сентября 2025 года поезда Краматорского направления регулярно опаздывают на один–три часа из-за российских обстрелов. Он признал, что железнодорожники на местах пытались минимизировать последствия этих задержек, однако новый график, по его словам, «полностью проигнорировал реальные условия курсирования поездов в течение последних четырех месяцев».



По новому графику количество поездов Краматорского направления сократили с пяти до двух, и ни один из них, утверждает активист, не имеет удобного времени прибытия в Киев, где выходит большинство пассажиров. В частности, заявленное прибытие поезда с востока — в 23:01, когда общественный транспорт уже не работает, такси стоит дорого, а впереди комендантский час.



Азизян отметил, что после введения нового расписания четыре раза ездил на Донетчину и лишь один раз поезд прибыл в Киев по графику.



«Сегодня поезд опаздывает более чем на две часа, не оставляя шансов быть дома до начала комендантского часа», — написал он 19 января.



По его словам, часть пассажиров сознательно отказывается от поездки, а другие вынуждены ждать на киевском вокзале до утра.



В качестве возможного решения он предложил вернуть расписание отмененного поезда №211/212 Киев — Барвенково — Киев, которое предусматривало утреннее прибытие в столицу и имело запас времени для компенсации задержек. По его мнению, такой график был бы менее критичным для военнослужащих, эвакуированных и жителей прифронтовых территорий.

Реакция «Укрзалізниці»

В ответ «Укрзалізниця» заявила, что «системной проблемы с доездом пассажиров с Краматорского направления в Киев на сегодня не существует». В компании подчеркнули, что поезд №101/102 Барвенково — Херсон прибывает в столицу в 19:19, задолго до начала комендантского часа, и обеспечивает «полноценный, безопасный и своевременный доезд».



Также в компании сослались на анализ продаж билетов, согласно которому ежедневно на направлении фиксируется около 300 неиспользованных мест. Именно эти показатели, по словам перевозчика, стали основанием для сокращения количества поездов. Расписание поезда №211/212, которое предлагает Азизян, как отметили в «Укрзалізниці», уже анализировалось ранее, однако его средняя заполняемость составляла лишь 37–45%, поэтому «возвращать полупустые вагоны в условиях военного положения не будут».



Компания также сообщила, что изменений в расписании поездов №103/47 Барвенково — Львов / Чоп не планируется из-за жестких оборотов с другими поездами. В то же время пассажирам предлагают альтернативный маршрут в Киев через Харьков с пересадкой на поезда дальнего следования.



«Ежедневно курсирует электропоезд №6816/6826 Гусаровка — Харьков с отправлением из Барвенкового в 16:07 и прибытием в Харьков в 20:02. После этого пассажиры имеют возможность удобно осуществить пересадку на поезда дальнего следования в Киев, в частности на поезд №113 Харьков — Ужгород с прибытием в Киев в 05:24, поезд №719/720 Харьков — Киев с прибытием в 05:07, а также поезд №63/111–64/112 Харьков — Перемышль / Изюм — Львов с прибытием в Киев в 07:45. Эти маршруты являются прогнозируемыми, работают стабильно и ежедневно используются пассажирами», — сообщили в компании.

Подытоживая, в «Укрзалізниці» заявили, что решения по оптимизации графиков являются вынужденными, принимаются с учетом ситуации безопасности, реального пассажиропотока и имеющегося подвижного состава, а альтернативные маршруты для пассажиров с востока страны остаются доступными.

С конца октября 2025 года поезда, прибывающие с западного направления в Краматорский район Донецкой области, перестали доезжать до конечной станции Краматорск, а преимущественно останавливались в Харьковской области.



27 января российская армия тремя дронами-камикадзе «Шахед» ударила по пассажирскому поезду «Барвенково-Львов-Чоп» в Харьковской области.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»