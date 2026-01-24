Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
24 января 2026, 17:50

Российские военные убили бригаду медиков из Голой Пристани Херсонской области, после чего попытались выдать произошедшее за удар украинского дрона. Оккупационные власти меняют версию случившегося по мере появления новых фактов.

Утром так называемый «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал сообщение, в котором заявил, что автомобиль с медиками якобы был атакован дроном ВСУ.

При этом он признал странную деталь: ни тел погибших, ни следов ранений на месте обнаружено не было — медики просто «исчезли». Об этом пишет тг-канал «Луганщина оперативная».

Спустя некоторое время Сальдо обновил свою позицию и сообщил, что все члены бригады якобы погибли. Однако эта версия вызывает серьезные сомнения: в случае удара беспилотника тела погибших были бы найдены сразу, непосредственно на месте происшествия.

По информации, поступившей с временно оккупированной территории, автомобиль скорой помощи был расстрелян российскими военными. Тела погибших медиков, по словам источников, пытались скрыть. Лишь после того как их обнаружили, была запущена привычная пропагандистская версия о том, что «медиков убили фашисты».

Напомним, оккупанты размещают военных в школах: мирные жители под угрозой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Херсонская область Голая Пристань
Оккупированная территория убийство медиков
