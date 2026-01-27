Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Славянске спасатели попали под российский обстрел
27 января 2026, 17:15

В Славянске спасатели попали под российский обстрел

Россияне атаковали Славянск. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Славянск. Фото: ГСЧС

Во вторник, 27 января, российский беспилотник атаковал спасателей во время тушения пожара в Славянске. Персонал не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, в результате российского обстрела в городе загорелся грузовик, на место прибили пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания. Однако в ходе тушения, российские войска ударили по спасателям.



Повреждена автоцистерна, личный состав не пострадал.

Ранее мы писали, что в прокуратуре сообщили, что в результате утреннего авиаудара по Славянску двое человек погибли, еще один пострадал.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая обалсть
События
Война
Организации
ГСЧС в Донецкой области
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
все новости
19:09
В DeepState заявили об «оккупации» Орехово-Василевки на Донетчине: в ВСУ утверждают, что информация неправдива
17:55
«Шахеды» атаковали пассажирский поезд на Харьковщине: загорелся вагон, есть раненые
17:30
Украина может «рулить» в ЕС через 5 лет — прогноз российских пропагандистов
17:15
В Славянске спасатели попали под российский обстрел
17:01
Герасимов заявил о «захвате» Купянска-Узлового и назвал его «городом»: в ВСУ ответили на слова командования РФ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:45
Российский суд заочно арестовал Юлию Тимошенко
16:35
Войска России обстреляли энергетику на Донетчине: без света осталась часть абонентов
16:24
Российские беспилотники несколько раз ударили по Краматорску: в городе повреждены дома
16:20
Маршруты БПЛА БМ-35 опубликовали в сети: новые детали
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:49
Оккупанты сбросили авиабомбу на садик в Константиновке, есть жертва
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:25
РФ атаковала объект «Нафтогаза» на западе Украины
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
14:58
Дружковка полностью обесточена
14:27
Россия нанесла авиаудар по пригороду Запорожья — в Балабино и Камышевахе есть жертвы среди гражданских
14:00
В Одесской области задержан корректировщик ударов по Силам обороны
13:30
В Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»
13:23
ГУР и СБУ раскрыли шпионку белорусского КГБ в Украине
12:52
Российские военные сдались в плен украинскому роботу
12:42
В Черкасской области при задержании убийцы погибли четверо полицейских
12:23
НАБУ и САП направили документы в Интерпол для розыска Миндича и Цукермана
12:15
РФ атакует Мирноград и планирует захватить Гришино — 7 корпус ДШВ
12:12
Атака на ДТЭК в Одессе: без света 68,9 тыс. человек, ремонт продолжается
11:50
Гончаренко: США обозначили дедлайн по переговорам об Украине — до 15 мая
11:22
Российских солдат привязали к деревьям за попытку покинуть позиции
11:19
Войска РФ за сутки массировано обстреляли населенные пункты Донетчины: разрушены дома
10:45
Продвижение на севере Шахово: ситуация на Добропольском направлении обостряется
10:44
РФ ночью дроном ударила по Краматорску
все новости
ВИДЕО
ВСУ — фундамент будущего Украины. Украина может «рулить» в ЕС через 5 лет — прогноз российских пропагандистов
27 января, 17:30
Полет БПЛА БМ-35. Маршруты БПЛА БМ-35 опубликовали в сети: новые детали
27 января, 16:20
Кадр из видео В Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»
27 января, 13:30
Российские военные сдались в плен украинскому роботу Российские военные сдались в плен украинскому роботу
27 января, 12:52
Константиновка. Фото: кадр из видео «Город-призрак на грани существования»: украинские военные показали, как выглядит «до и после» Константиновка
26 января, 22:59
Уничтоженная российская техника в Часовом Яре. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм российской армии с бронетехникой в Часовом Яре
26 января, 17:53

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор