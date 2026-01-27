В Славянске спасатели попали под российский обстрел

Во вторник, 27 января, российский беспилотник атаковал спасателей во время тушения пожара в Славянске. Персонал не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как отмечается, в результате российского обстрела в городе загорелся грузовик, на место прибили пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания. Однако в ходе тушения, российские войска ударили по спасателям.
Повреждена автоцистерна, личный состав не пострадал.
Ранее мы писали, что в прокуратуре сообщили, что в результате утреннего авиаудара по Славянску двое человек погибли, еще один пострадал.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
