Российский БПЛА ударил по Дмитро-Дарьевке в Донецкой области: возник масштабный пожар

Последствия удара по Дмитро-Дарьевке. Фото: ГСЧС

26 января российский беспилотник атаковал село Дмитро-Дарьевка Александровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате удара загорелись гаражи. Спасатели потушили пожар кровли на площади 400 квадратных метров и не допустили распространение огня на другие постройки.

Напомним, что 27 января Россия авиабомбами и дронами весь день атаковала город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и автомобили, есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко