В DeepState заявили об «оккупации» Орехово-Василевки на Донетчине: в ВСУ утверждают, что информация неправдива

Орехово-Василевка. Фото: карта DeepState

Армия РФ оккупировала село Орехово-Василевка Донецкой области. Об этом заявили аналитики DeepState.



Также россияне продвинулись в селе Миньковка и вблизи сел Приволье, Васюковка и Резниковка на Донетчине.



В пресс-службе группировки войск «Восток» утверждают, что информация о захвате Орехово-Василевки не соответствует действительности.



«Украинские войска удерживают позиции. Наши военнослужащие отбивают атаки противника и уничтожают его живую силу. Враг сосредоточил значительное количество своих войск», – отметили в ГВ «Восток».



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали два раза, на Краматорском – один.

Напомним, что 26 января в 30-й механизированной бригаде ВСУ также опровергли информацию об «оккупации» Орехово-Василевки.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко