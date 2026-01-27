Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели
27 января 2026, 22:23

Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели

Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: полиция Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: полиция

Количество погибших в результате российского удара по пассажирскому поезду на Харьковщине возросло до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что еще четырех человек ищут спасатели.

В поезде ехали более 200 человек, в вагоне, по которому попал дрон – 18.

По данным ГСЧС в Харьковской области, загорелся один вагон полностью и еще один – частично.

Напомним, что ранее было известно о трех погибших и двух раненых в результате атаки «шахедов» на пассажирский поезд в Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Харьковская область
Организации
гсчс ВС РФ
Прочее
Поезд Война Погибшие раненые Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
все новости
22:57
Украинский спецназ отбил позицию и взял в плен российских военных на Лиманском направлении
22:23
Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели
21:21
Северная часть Покровска «кишит» пехотой российской армии – DeepState
20:28
Российский БПЛА ударил по Дмитро-Дарьевке в Донецкой области: возник масштабный пожар
19:27
Россия авиабомбами и дронами весь день атаковала Славянск: повреждены дома и автомобили, есть раненый
19:25
Поезда с Краматорского направления прибывают в Киев ночью: пассажиры жалуются, «Укрзалізниця» проблемы не видит
19:09
В DeepState заявили об оккупации Орехово-Василевки на Донетчине: в ВСУ утверждают, что информация неправдива
17:55
«Шахеды» атаковали пассажирский поезд на Харьковщине: загорелся вагон, есть погибшие и раненые
17:30
Украина может «рулить» в ЕС через 5 лет — прогноз российских пропагандистов
17:15
В Славянске спасатели попали под российский обстрел
17:01
Герасимов заявил о «захвате» Купянска-Узлового и назвал его «городом»: в ВСУ ответили на слова командования РФ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:45
Российский суд заочно арестовал Юлию Тимошенко
16:35
Войска России обстреляли энергетику на Донетчине: без света осталась часть абонентов
16:24
Российские беспилотники несколько раз ударили по Краматорску: в городе повреждены дома
16:20
Маршруты БПЛА БМ-35 опубликовали в сети: новые детали
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:49
Оккупанты сбросили авиабомбу на садик в Константиновке, есть жертва
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:25
РФ атаковала объект «Нафтогаза» на западе Украины
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: полиция Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели
27 января, 22:23
Удар по российской пехоте в Покровске. Фото: кадр из видео Северная часть Покровска «кишит» пехотой российской армии – DeepState
27 января, 21:21
ВСУ — фундамент будущего Украины. Украина может «рулить» в ЕС через 5 лет — прогноз российских пропагандистов
27 января, 17:30
Полет БПЛА БМ-35. Маршруты БПЛА БМ-35 опубликовали в сети: новые детали
27 января, 16:20
Кадр из видео В Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»
27 января, 13:30
Российские военные сдались в плен украинскому роботу Российские военные сдались в плен украинскому роботу
27 января, 12:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор