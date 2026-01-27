Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели

Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: полиция

Количество погибших в результате российского удара по пассажирскому поезду на Харьковщине возросло до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



Обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что еще четырех человек ищут спасатели.



В поезде ехали более 200 человек, в вагоне, по которому попал дрон – 18.



По данным ГСЧС в Харьковской области, загорелся один вагон полностью и еще один – частично.

Напомним, что ранее было известно о трех погибших и двух раненых в результате атаки «шахедов» на пассажирский поезд в Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко