Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели

Количество погибших в результате российского удара по пассажирскому поезду на Харьковщине возросло до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что еще четырех человек ищут спасатели.
В поезде ехали более 200 человек, в вагоне, по которому попал дрон – 18.
По данным ГСЧС в Харьковской области, загорелся один вагон полностью и еще один – частично.
Напомним, что ранее было известно о трех погибших и двух раненых в результате атаки «шахедов» на пассажирский поезд в Харьковской области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко