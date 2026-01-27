Войска России обстреляли энергетику на Донетчине: без света осталась часть абонентов

Ночью 27 января российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки есть новые обесточивания в регионе.



«Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», – отметили в компании.

Напомним, что 27 января российские беспилотники несколько раз ударили по Краматорску на Донетчине, в результате чего в городе повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко