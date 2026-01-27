Россия авиабомбами и дронами весь день атаковала Славянск: повреждены дома и автомобили, есть раненый

27 января весь день российские войска наносили удары по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Для атак оккупанты использовали БПЛА «Герань-2», FPV-дроны и управляемые авиабомбы.
Поврежден многоэтажный и частные дома, автомобили и две единицы спецтехники.
В результате атак один человек получил ранения.
Напомним, что утром 27 января российская авиация сбросила три авиабомбы на Славянск, в результате чего погибла супружеская пара, их сын получил ранения.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко