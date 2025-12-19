Депутати з Приморського краю та Казані, улюбленці РПЦ та компанії, пов'язані з Мінбудом РФ: хто забудовує Маріуполь іпотекою

Зараз у Маріуполі будується понад 50 житлових комплексів. Стільки вказано на сайті Єдиної інформаційної системи житлового будівництва РФ. Це тисячі квартир. Але в них немає місця корінним маріупольцям, чиї будинки розбили снарядами, а потім знесли. Усі будинки іпотечні. Ставка нібито невелика від двох відсотків, але ціна за квадратний метр стартує від 150 тисяч рублів. Тобто, однушка площею 30 квадратів коштуватиме понад 55 тисяч доларів. Хто забудовує Маріуполь? Яким фірмам видають землю і з ким вони пов'язані читайте у статті «Новин Донбасу».

Земля російському будівельному магнату

У листопаді цього року голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін передав близько 30 тисяч квадратних метрів землі у центрі Маріуполя компанії «Порфір». Тепер на місці знесених будинків 74, 76, 78, 80 та 88 на проспекті Будівельників з'являться нові багатоповерхівки.

Судячи з кількості ділянок, «Порфір» входить до улюбленців окупаційної влади. Компанія зараз будує у Маріуполі три будинки. Це ЖК під назвою «Будинок зі смаком» на бульварі Богдана Хмельницького. Багатоповерхівка зовсім поряд, на Богдана Хмельницького, 8А, збудована «Порфір», уже здана. Як і ще три будинки ЖК «Резиденція» на Бахчиванджі.

До реалізованих ці проєкти додали буквально 4 грудня, 29 листопада покупцям видали ключі. Також за плечима «Порфір» кілька будинків на Нахімова. Адреси цих об'єктів оновлені, до них приписали літери, а будинок на проспекті Нахімова, 82, тепер взагалі знаходиться на провулку Чорноморський, 1Б. Окупанти спеціально змінюють адреси, щоб жителі знесених багатоповерхівок не могли претендувати на житло у збудованих ЖК.

«Порфір» заснували 11 липня 2023 року. А вже у вересні компанія без торгів отримала понад три тисячі квадратів у центрі Маріуполя. Відсутність репутації, статутний капітал у 10 тисяч рублів та всього 23 співробітники в штаті не стали перешкодою для окупантів. «Порфір» продовжують видавати землю. Засновник компанії Кирило Лучкін зі Ставропольського краю. Паралельно він обіймає посаду заступника гендиректора компанії «Південбудінвест». А ось вона вже позиціонує себе як лідера будівельного ринку півдня Росії. Філія компанії є і в Маріуполі на провулку Чорноморський 1Б. На цій же адресі зареєстровано «Порфір». А об'єкти, які будує ця компанія у Маріуполі, вказані на сайті «Південбудінвест».

Глава «ПБІ» — відомий російський бізнесмен Юрій Іванов — меценат Російської православної церкви, який має ордени від РПЦ та явний прихильник війни проти України. Його компанія надає гарантовану знижку на квартири учасникам так званої «СВО». Син Іванова Олексій обіймає посаду депутата думи Ставропольського краю від «Єдиної Росії». Тому землю у центрі Маріуполя отримує для забудови зовсім не випадкова фірма.

Звернення до «влади Маріуполя» залишаються без відповіді

Найчастіше компанії-забудовники у Маріуполі отримують ділянки неподалік одна від одної. Серед таких «Олімпбуд НР». 16 червня вона опублікувала проєкт багатоповерхового будинку на вулиці Купріна, 77Б — тут знову до адреси додалася літера, якої раніше не було. Будинок на Купріна, 77 знесли ще у 2023 році. Мешканці цієї багатоповерхівки та сусідньої на Купріна, 75 оббивають пороги з вимогою видати їм компенсаційне житло. Влітку цього року вони записали звернення до так званого «мера» Маріуполя Антона Кольцова. Але всі подібні крики душі поки що не мають жодного ефекту. 17-поверховий будинок на Купріна обіцяють здати у січні 2027 року, але житло це не для тих, хто залишився на вулиці.

Буквально через дорогу від багатоповерхівки на Купріна зводиться ще один будинок від «Олімпбуд НР». Адреса знов-таки придумана — бульвар Шевченка, 276А. Запровадити проєкт в експлуатацію планують наприкінці 2026 року. Це також буде 17-поверхівка. А ось проєкт на Троїцькій, 59А — він теж на неіснуючій адресі — з'явився у публічному доступі лише 6 жовтня. Дозвіл на будівництво виданий 5 вересня.

Судячи з інформації на сайті Єдиної інформаційної системи житлового будівництва РФ, ці три будинки — вся історія «Олімпбуд НР». Компанія з'явилася в реєстрах лише у травні 2024 року і, як заведено в Маріуполі, одразу без проблем та питань отримала ділянку в центрі міста. Зареєстровано «Олімпбуд НР» у Донецьку за адресою, де знаходяться ще 27 інших організацій. Ні виручки, ні співробітників «Олімпбуд НР» не має. Гендиректор тут Аветік Сарібекян — засновник ще кількох неприбуткових будівельних компаній, але вже в Росії. Він також має безпосереднє відношення до національно-культурної автономії «Наїрі» у Таганрозі. Як пишуть медіа РФ, її було «створено з метою ще більшого зближення вірмено-російських відносин». Видача землі на окупованих Росією територіях, мабуть, дуже сприятливо впливає ці відносини.

Забудовники з Курщини

Компанія «Сіріус Білд» поки що будує лише один будинок на вулиці Купріна. Номер при цьому нелегко знайти навіть у декларації. Проєкт опубліковано 16 червня. Дозвіл на будівництво 10-поверхового ЖК «Блакитні береги» компанія отримала 20 березня цього року. У соцмережах є інформація, що цей комплекс буде на Купріна, 65 на місці знесеного дев'ятиповерхового будинку. Усі квартири планують продавати знову-таки виключно в іпотеку.

«Сіріус Білд» зареєстрована 16 травня 2024 року в Маріуполі, на вулиці Бахчиванджи, 57. Це мікропідприємство з мінімальним статутним капіталом та мінусовим прибутком, де серед засновників «МК Груп». Ця компанія також з Маріуполя, але якимось чином з'явилася у російських реєстрах ще у 2014 році. Серед реалізованих проєктів вказані школи у Мангуші, Урзуфі, Ялті, житлові будинки та дорога у Курській області.

Наразі «МК Груп» нібито відновлює басейн, легкоатлетичний стадіон та льодову арену «Алмаз» у Донецьку, міський палац спорту у Бердянську, а також 18 будинків у Маріуполі. Коріння «МК Груп» у Курській області. Звідти і гендиректор компанії та пов'язані з ним фірми.

«Наймасштабніша махінація з будинками та землею»

ЖК «Кленова алея» будують на в'їзді до Маріуполя. Це п'ять комплексів. Незважаючи на те, що перший проєкт з'явився у відкритому доступі наприкінці серпня цього року, 2% квартир нібито вже розпродано. Середня ціна за квадрат 226 000 рублів. У проєктній декларації точної адреси «Кленової алеї» немає, але тут зазначено, що будівництво відбувається на території, обмеженій Запорізьким шосе, вул. Сонячною, вул. Пилипа Орлика, вул. Гранітною, вул. Михайла Грушевського та бул. Шевченка. Як пишуть мешканці Маріуполя у коментарях до відеопрезентації ЖК, будують його на місці скверу.

«На Сонячній, 9 забудовник вкрав прибудинкову територію (залишилися без зелених насаджень, майданчиків для дітей та відпочинку), ніде не опублікували план будівництва», — пишуть у чатах.

Дозвіл на будівництво першого комплексу компанія «Сонячна» отримала 15 серпня. Загальна вартість проєкту понад 3,5 млрд. рублів. При цьому у профайлі «Сонячної» лише ці п'ять будинків та жодних доходів. Нічого раніше компанія не будувала. У реєстрах з'явилась 26 грудня 2024 року. Юридична адреса «Сонячної» у Макіївці. Там же знаходиться «Республіканська будівельна компанія», яка має 99-відсоткову частку в «Сонячній». «Кленова алея» вказана як проєкт саме на сайті «РСК». А ще тут проєкти ЖК у Макіївці, Луганську та Генічеську.

Незважаючи на те, що сама «РСК» з'явилася лише у листопаді минулого року, вона вже засновник не лише «Сонячної», а й інших мікробудівельних компаній у Макіївці, Мелітополі, Генічеську та Луганську. Деякі з них зареєстровані того ж дня, що й «Сонячна». Усі вони будують іпотечне житло. У червні цього року російська волонтерка Санія Денісова пов'язала ЖК «Кленова алея» із компанією «РКС-РН». За її словами, керівники цієї фірми брали будинки у найкращих місцях Маріуполя, зносили їх, а потім на цю компанію та дочірні організації отримували ці ж землі під іпотечну забудову.

«У них багато інших фірм, оформлених на них та, мабуть, підставних осіб. Ці люди організували у Маріуполі наймасштабнішу махінацію з будинками та землею. Будинки вони зносили незаконно — проводячи лише візуальний огляд фотографії. Крім того, всім мешканцям обіцяли видати гарантійні листи про те, що вони отримають житло на місці знесених будинків, але гарантійні листи нікому так і не видали», — писала Денисова.

Вона уточнила, що там, де будується «Кленова алея», «РКС-РН» теж знесла будинок, хоча мешканці були проти. Санія Денисова звинувачує у сприянні будівельникам виключно угруповання «ДНР», але «РКС-РН» — дочірнє товариство федеральної компанії «Роскапбуд», підконтрольної Мінбуду РФ. Тому тільки місцеві чиновники навряд чи тут щось вирішували.

«Трансюжбуд» із Бєлгорода

Компанії із серії «ТЮС-НР» будують у Маріуполі чотири будинки. Так, ЖК «Онікс» за придуманою адресою Бахчиванджи, 7А та будинок на Італійській, 129А — проєкти фірми «ТЮС-НР2». В «Онікс» квартири нібито вже розпродані на 72%. А ось шестиповерхівку на Будівельників 117А та ЖК «Агат» по Бахчиванджи, 2 будує «ТЮС-НР1». Будинки на Бахчіванджи знесли у грудні 2022 року. На початку осені тут уже виріс ЖК «Агат».

Обидві компанії «ТЮС» зареєструвалися в Донецьку на вулиці Університетській 14 листопада 2023 року. І входять до групи «Трансюжбуд» із Бєлгорода. Вона існує вже близько 20 років, об'єднує понад 20 організацій з проєктування та будівництва. Зараз на сайті компанії немає проєктів на окупованих територіях, лише у Росії. Мабуть, з цією метою і створили низку нових компаній у Донецькій області.

Керує «Трансюжбудом» Рустам Рамазанов. Він також голова у «ТЮС-Казань» та вже десять років депутат Казанської міської думи. Здобув безліч нагород за свою нібито «бездоганну службу». Випускник Російської академії народного господарства та державної служби при президентові РФ. «Трансюжбуд», до речі, спеціалізується і на транспортній інфраструктурі. Компанія будувала об'єкти до Олімпіади у Сочі. 2014 року виграла тендер РЗ на будівництво частини Східного полігону.

Будинки від депутата Думи Уссурійського міського округу

ЖК «Міраполіс» будується на проспекті Миру, 127Б та 129А. Будинки тут примусово знесли на початку 2023 року.

«Приклад пр. Леніна 127 (раніше так називався проспект Миру — ред.). Приїхали поліцаї з тими, хто зносить, вигнали на вулицю сім'ї тих, хто там ще залишався, трактором закинули бетонні блоки на залізні двері до під'їзду та почали зносити», — писали люди у чатах.

До літа 2025 року на місці цих будинків уже виросли нові поверхи. Квартири у першому комплексі розпродано на 59%, у другому на 47%. На сайті на запитання, чому слід обрати ЖК «Міраполіс» зазначено, що причина надійний забудовник, що явне перебільшення. Будують комплекси дві компанії «Мірабуд» та «Мірабуд 2», розташовані за однією адресою в Маріуполі. В архіві кожної по одному проєкту і це саме ЖК «Міраполіс», який у процесі.

У реєстрах надійність цих компаній низька. У них значні податкові ризики та ознаки фірм-одноденок. Створено компанії у 2023 році. Засновників тут кілька. Наприклад, Андрій Сущев, на якого також зареєстровано групу будівельних компаній «Успіх» у Криму. А вже ця фірма є засновником ще десяти компаній у Судаку, Ялті, Сімферополі. Всі вони зараз активно забудовують анексований острів. «Успіх», до речі, раніше була організацією, яка керувала і «Мірабуд 2», а ще «Мірабуд 3» і «Мірабуд 4» — також фірми-прокладки, зареєстровані за тією ж адресою. 12 листопада цього року в «Мірабуд» до засновників додали Антона Пічкура — у нього 42% в компанії. Крім того, що на нього зареєстровані будівельні фірми у Приморському краї, він ще й обіймає посаду депутата Думи Уссурійського міського округу Приморського краю. Яку партію представляє Пічкур, здогадатися нескладно. Це «Єдина Росія».

Грамоти від Путіна за будівництво

Дісталися російські будівельники і до Лівобережного району. Чотири комплекси будує компанія «Еводом-5». Це два будинки на Лікувальному провулку, один зовсім поруч із ними — на проспекті Єдності, 62А. І ще одна багатоповерхівка на вулиці Міклухо-Маклая, 3А. Щоправда, на карті можна знайти лише вулицю Міклухо-Маклая, 3. І в цій частині Маріуполя окупанти використовують практику зміни адрес.

«“Еводом-5” буде будувати будинок на місці мого знесеного. За адресою Маріуполь, вул. Міклухо-Маклая, 3. Квартира була приватизована. На обліку в Росреєстрі. До будинку додали букву А. Тепер 3А. Як і в кого вимолювати свою власність?», — пише мешканець Маріуполя в одному з чатів.

Проєкт щодо будівництва на вулиці Міклухо-Маклая опубліковали 8 квітня цього року. У декларації до нього зазначено, що дозвіл на будівництво видано 7 квітня, тобто, за день до публікації проєкту. Вартість будівництва оцінили майже в 508 млн рублів. Середня ціна за квадратний метр у майбутньому комплексі вища, ніж у багатьох інших нових ЖК у Маріуполі — 229 тисяч рублів. Проєкти будинків на Лікувальному провулку та проспекті Єдності зовсім свіжі — від 11 листопада. Дозволи на них було видано 3 жовтня. Загальна вартість усіх трьох будинків — понад 911 мільйонів рублів.

Компанія «Еводом-5» зареєструвалася в Маріуполі 29 липня 2024 року. Тобто, як і інші фірми, вона дуже молода, але отримує великі ділянки в Маріуполі. Працівників тут немає, лише вказано засновника Наталію Мартинову. Вона з Оренбурзької області та фігурує ще й у компанії «Еволюція». А її чоловік Артем Мартинов — голова компанії «Вертикаль», яка будує дороги в Росії і на окупованих територіях. Торік Мартинов одержав від Путіна грамоту за активну участь у реалізації спеціальних інфраструктурних проектів.

Взагалі «Еволюція» — це група компаній. І, наприклад, проєкт будинків на Лікувальному провулку вказаний саме на сайті «Еволюції». Маріуполь тут є серед трьох міст присутності. Це означає, що «Еводом-5» — знову-таки прикриття для великої російської фірми-забудовника, яка минулого року заробила 375 млн рублів.

Будівельники без прізвищ

У мікрорайоні Східний будують наразі небагато. Два будинки. ЖК «Олімпійський» на вулиці Київській, 59Б (а за фактом на Київській, 59) та ЖК «Жукова» на Захисників України, 90Б (раніше це вулиця Захисників України, 90). Багатоповерхівка на Київській після захоплення Маріуполя виглядала досить цілою, але окупанти все одно знесли її у грудні 2022 року. Тепер там вже великий комплекс. Наприкінці 2022 року демонтували будинок і на Захисників України.

Обидва ЖК — проєкти «Регіональної будівельної компанії». Ця фірма формально з Донецька, інформації про неї практично немає, незважаючи на те, що «РСК» досить активно веде соцмережі. І її гендиректор Іван Лазаренко навіть відповідає на питання працівників на будівництві, яким не платять зарплати. 4 грудня «РСК» опублікувала довге відео, зняте ще в теплу пору року, де розказано про проєкти компанії з коментарями будівельників. Фігурує в ньому також нібито комерційна директорка «РСК», яка представилася просто Анна Олегівна. Без прізвища, що явно не викликає довіри до такої компанії.

Але незважаючи на такий мінімум інформації, у планах «РСК» будівництво ще трьох ЖК. Де саме вони будуть, поки неясно. Натомість назви проєктам вже вигадали. «Східний», «Мрія» та «Світанок».

У цій частині «Новини Донбасу» розповіли про вісьмох забудовників, які зводять іпотечні будинки в Маріуполі. У наступній публікації, яка буде зовсім скоро, йтиметься ще про сім компаній.