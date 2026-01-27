Маршруты БПЛА БМ-35 опубликовали в сети: новые детали

Полет БПЛА БМ-35.

В сети появились детальные данные о маршрутах полётов управляемых беспилотников типа БМ-35, оснащённых камерами наблюдения. Информацию за период с 23 по 27 января опубликовал аналитический Telegram-канал «Око Гора ✙», а визуализацию движения дронов подготовил проект Monitorwar совместно с «ППО Радар».



Согласно карте, БМ-35 осуществляли системные полёты практически над всей территорией Украины. Наибольшая активность зафиксирована над Киевом и Киевской областью, а также в районах Чернигова, Житомира, Днепра, Запорожья, Кропивницкого, Николаева и Одессы. Отдельные маршруты прослеживаются и в западных регионах — в частности возле Львова, Луцка и Ровно.

Карта полётов БПЛА БМ-35.

Траектории на карте свидетельствуют, что дроны не просто проходят транзитом, а совершают многократные манёвры и кружение над отдельными городами, что может указывать на детальную разведку объектов инфраструктуры.



Авторы анализа предполагают, что следующие атаки могут быть направлены на топливную и логистическую инфраструктуру — резервуары с горючим, нефтебазы, узлы перевалки и транспортные хабы.



По оценкам аналитиков, противник активно наращивает производство БМ-35, которые в последнее время всё чаще упоминаются в сводках. Существует высокая вероятность, что эти дроны постепенно вытесняют традиционные разведывательные БПЛА вроде «Орланов», «Суперкамов» и «Зал», особенно для работы в тыловых районах Украины.



Ранее также сообщалось, что БМ-35 с системой управления через Starlink впервые достиг района города Днепр, что свидетельствует о значительном расширении радиуса их применения и росте угрозы для глубокого тыла.