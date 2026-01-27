В Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»

Кадр из видео

Жительница оккупированного Мариуполя опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала о реальном положении дел в городе: разрушенное жилье, отсутствие базовых коммунальных условий и люди, оставшиеся без домов.



По ее словам, за годы оккупации многие здания так и не восстановили, пенсионеры живут без крыши над головой, а значительная часть города по-прежнему лежит в руинах.



Женщина подчеркнула, что «восстановление» в основном ограничивается фасадами домов и витринными локациями, тогда как внутренние коммуникации и подъезды остаются разрушенными.



Часть жилья строится под ипотеку, недоступную для местных жителей, потерявших квартиры. При этом многие люди вынуждены жить в полуразрушенных домах без света, воды и стабильного отопления.



После публикации видео на мариупольчанку обрушилась волна травли и угроз со стороны блогеров, лояльных оккупационной администрации. Вместо обсуждения поднятых проблем в ее адрес звучали обвинения и требования «наказать за дискредитацию».



На фоне резонанса оккупационные власти задействовали «антикризисную коммуникацию»: в соцсетях начали активно распространять ролики с «благополучными» видами города. Однако женщина записала новые видео из районов, где вместо домов — пустыри, школы стоят заброшенными, а обещанные ремонты так и не были завершены.



История мариупольчанки стала еще одним свидетельством того, как в условиях оккупации реальность подменяют «красивой картинкой», а попытки говорить правду оборачиваются угрозами и давлением.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новостей Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» писали о том, как Россия повышает тарифы на оккупированном Донбассе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»