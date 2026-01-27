Российский суд заочно арестовал Юлию Тимошенко

Российский суд постановил заочно арестовать украинского политика Юлию Тимошенко. Об этом 27 января сообщили росСМИ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.



Согласно опубликованной информации, Тимошенко проходит по уголовному делу о распространении «фейков о Вооруженных силах Российской Федерации». Решением суда ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, что также подтверждает ее нахождение в международном розыске.

Ранее, в июне 2024 года, Министерство внутренних дел России внесло Юлию Тимошенко в базу международного розыска. При этом статья уголовного дела тогда официально не уточнялась. В декабре 2025 года российский суд уже принимал решение о заочном избрании меры пресечения в виде ареста.

В сообщениях российских ведомств уточняется, что обвинение связано с распространением информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую следствие квалифицирует как недостоверную.

Ранее в России аналогичные процессуальные решения и объявления в розыск озвучивались и в отношении других украинских политиков, однако часть таких сообщений впоследствии удалялась из официальных баз.

Напомним, в Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»