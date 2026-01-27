Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский суд заочно арестовал Юлию Тимошенко
27 января 2026, 16:45

Российский суд постановил заочно арестовать украинского политика Юлию Тимошенко. Об этом 27 января сообщили росСМИ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Согласно опубликованной информации, Тимошенко проходит по уголовному делу о распространении «фейков о Вооруженных силах Российской Федерации». Решением суда ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, что также подтверждает ее нахождение в международном розыске.

Ранее, в июне 2024 года, Министерство внутренних дел России внесло Юлию Тимошенко в базу международного розыска. При этом статья уголовного дела тогда официально не уточнялась. В декабре 2025 года российский суд уже принимал решение о заочном избрании меры пресечения в виде ареста.

В сообщениях российских ведомств уточняется, что обвинение связано с распространением информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую следствие квалифицирует как недостоверную.

Ранее в России аналогичные процессуальные решения и объявления в розыск озвучивались и в отношении других украинских политиков, однако часть таких сообщений впоследствии удалялась из официальных баз.

Напомним, в Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

