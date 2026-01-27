Украинский спецназ отбил позицию и взял в плен российских военных на Лиманском направлении

Пленный российский военный на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Спецназовцы 10-го отряда оперативного реагирования «ДОЗОР» ГПСУ и 53-й механизированной бригады ВСУ провели совместную ударно-розыскную операцию на позицию российских войск на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



В результате стрелкового боя украинские военнослужащие отбили ​​потерянную позицию и взяли в плен двух российских оккупантов.



«Вражеский снайпер и связной переданы компетентным органам», – отметили в ГПСУ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко