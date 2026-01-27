Российские беспилотники несколько раз ударили по Краматорску: в городе повреждены дома

Место удара российского БПЛА в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА

27 января в 04:15 российский БПЛА «Молния-2» атаковал частный сектор города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В результате удара поврежден частный дом.



В 09:10 оккупанты беспилотником «Молния-2» снова ударили по частному сектору. Повреждены два частных дома.



В 10:55 дрон «Молния-2» ударил по территории дома в частном секторе.



В 14:10 ударный БПЛА попал по территории образовательного учреждения.



Информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются окончательные последствия атак.

Напомним, что 26 января войска России несколько раз атаковали Краматорск, в результате чего под удары попали критическая инфраструктура и частный сектор.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко