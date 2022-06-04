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Запорожье может разрешить выезд автотранспорта на оккупированные территории

04 июня 2022, 09:35

Запорожье может разрешить выезд автотранспорта на оккупированные территории

Власти Запорожья намерены 4 июня разрешить колонне частных автомобилей выезд на временно захваченные территории. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Сегодня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд», - сказано в сообщении.

ОВА обещает предоставить дополнительную информацию об условиях пересечения линии разграничения при изменении ситуации с безопасностью.

Накануне, 3 июня, сотни машин застряли на выезде из Запорожья. Проезда на захваченные российскими оккупантами территории не было из-за угрозы обстрелов и размытой дороги.

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