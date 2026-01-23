Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах

В оккупированном городе с самого начала отопительного сезона фиксировались серьезные проблемы с теплоснабжением.

Временно оккупированный Россией город Алчевск Луганской области фиксируются проблемы с теплом и электроэнергией. Жители рассказывают, что в их квартирах температура не выше +10 °C, а школы работают в дистанционном формате. Об этом передает сайт 0642.



Оккупационные власти заявили об аварии в городе, но еще в октябре 2025 года утверждали, что «99% работ по подготовке к зиме на сегодняшний день выполнено». Однако жители живут без отопления с осени, при этом счет за теплоснабжение приходит.

Z-блогеры начали критиковать российские власти за игнорирование проблем в Алчевске.



«Все наши патриотические блоги пишут, что прямо сейчас замерзает Киев. Но если они патриоты России, то им больше должно было болеть за Алчевск, энергетику которого мы разрушаем так же, как энергетику Киева», — пишет российский пропагандист Юрий Подоляка.



«В федеральных СМИ Алчевска нет вообще. С октября 2025 его даже не упоминают. И это не деревня — это город с населением более 100 тысяч», — отметил Z-блогер Сергей Колясников.



Бывший народный депутат и коллаборант Олег Царев также заявил: «Если это правда, местные власти совершили преступление — заморозили целый город».



Напомним, в январе 2006 года Алчевск почти на месяц остался без тепла, это произошло из-за аварии на теплотрассе. Тогда в стране объявили чрезвычайную катастрофу. Из бюджета выделили десятки миллионов гривен, в город приехали тысячи ремонтников. Авария стала одной из крупнейших коммунальных катастроф в современной истории Украины.



Ранее мы писали, что в разных регионах России зафиксирована масштабная серия коммунальных аварий, которая привела к перебоям с отоплением, водоснабжением и электричеством.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»