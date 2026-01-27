Герасимов заявил о «захвате» Купянска-Узлового и назвал его «городом»: в ВСУ ответили на слова командования РФ

Ситуация в районе Купянска-Узлового. Фото: карта DeepState

Поселок Купянск-Узловой на Харьковщине не находится под контролем российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе группировки Объединенных сил.



По словам военных, поселок даже не находится на непосредственной линии столкновения.



«Группировка Объединенных сил не прекращает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля. Напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов», – отметили в ОС.



27 января глава Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимов заявил, что российские войска якобы «захватили» Купянск-Узловой. При этом Герасимов назвал этот поселок «городом» и сказал, что оккупанты «зачищают городские кварталы».

Напомним, что армия РФ планирует активизировать наступление в сторону городов Славянск и Краматорск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко