ВСУ — фундамент будущего Украины.

Российские пропагандисты в эфире одного из каналов признали: если Украина сохранит свою армию, через пять лет она станет ведущей силой в Европейском Союзе. Отрывок эфира опубликовал украинский журналист Денис Казанский на Facebook.



В студии заявили, что Запад «породил чудовище», имея в виду страну, которая не идет на уступки Кремлю и стоит на своем в переговорах, не сдавая Донбасс.



«Если Украина сохранит армию, а Европа её перевооружит и примет в ЕС, через пять лет "рулить" будет Украина, а не Германия, Франция или Польша», — отметили пропагандисты.







Денис Казанский добавил, что ещё в 2020 году пропаганда РФ называла Украину «страной 404» и «марионеткой Запада». Сегодня же признание её силы стало фактом: ВСУ — одна из сильнейших армий Европы, а страна готовится к интеграции в ЕС.