Херсонская область.

На временно оккупированных территориях Херсонской области и в Крыму российские власти массово заселяют иностранных мигрантов в дома, принадлежащие украинцам. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



По данным агентов сопротивления, в ряде захваченных городов, в частности в Мелитополе и Евпатории, фиксируется масштабное прибытие иностранцев — преимущественно выходцев с Кубы и из Индии. Их активно привлекают к низкооплачиваемой работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обещая в перспективе получение российского гражданства.



При этом мигрантов расселяют в так называемые «безхозные» дома, которые ранее принадлежали местным жителям и были покинуты из-за войны и оккупации. Фактически речь идет о незаконном использовании частной собственности украинцев.



В движении «АТЕШ» отмечают, что такая политика имеет несколько целей: восполнить критическую нехватку рабочей силы, изменить демографический состав населения в пользу более лояльного Кремлю и подготовить почву для будущих псевдовыборов с участием зависимого электората.



По информации источников сопротивления, процесс курирует так называемая первый заместитель министра ЖКХ «Республики Крым» Оксана Механичева.



Правозащитники подчеркивают, что изменение этнического состава населения на оккупированной территории путем переселения поселенцев является военным преступлением и подпадает под нормы международного гуманитарного права.