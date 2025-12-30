Бояться санкцій, але будуватимуть активніше. Які компанії з РФ забудовують Маріуполь та з ким вони пов'язані

Будівництво у Маріуполі. Фото telegram

В окупованому Росією Маріуполі зараз будується понад 50 житлових комплексів. Ділянки видають нібито місцевим будівельним фірмам без минулого, але вони мають зв'язок з російськими фірмами, якими керують місцеві олігархи чи чиновники. У цій статті "Новини Донбасу" розповіли ппро частину фірм-забудовників, між якими ділять пиріг під назвою «Маріуполь». У цьому матеріалі говоримо ще про шість компаній, у тому числі про відомий «Ленінградський квартал» і «Будинок з годинником».

Центр Маріуполя — «тіньовому господарю Кубані»

Один із найвідоміших комплексів у Маріуполі ЖК «Ленінградський квартал» на проспекті Металургів будує компанія «Су-2007». Нині у черзі шість будинків. Усі вони будуються на місці знесених багатоповерхівок. Проект першого будинку з'явився у публічному доступі у травні цього року. Квартири там нібито вже розпродано на 32%. У другій багатоповерхівці їх купують швидше – половина вже зайнята.

За останні кілька років «Су-2007» віддали значну частину центру Маріуполя. Сім будинків «Ленінградського кварталу» вже здано. Але, як і в інших фірм-забудовників, жодного вагомого бекграунду «Су-2007» не має. Її зареєстрували у Маріуполі у червні 2023 року на проспекті Металургів. Серед засновників — будівельна фірма з Краснодара з такою самою назвою. Їй належить 99% маріупольської "Су-2007". У зв'язку з обома компаніями вказано «Кубань-буд» — раніше саме вона була власником «Су-2007».

Засновник «Кубань-буд» — російський олігарх, голова наглядової ради банку «Кубань Кредит» Віктор Бударін. Його називають «тіньовим господарем Кубані». Як писали німецькі журналісти-розслідувачі, компанія Бударіна «WKB Systems», яка знаходиться на північному заході Німеччини, постачала матеріали для забудови вже окупованого Маріуполя.

Скрін 1. Проспект Металургів, де будують "Ленінградський квартал"

«Митні дані, отримані Monitor, показують, що протягом кількох років WKB Systems GmbH постачала комплексні системи для заводів з виробництва газобетонних блоків російській компанії, що належить Бударину, — мабуть, тієї самої компанії, чию продукцію Росія використовує для зміцнення своєї влади в Маріуполі» - писали журналісти .

При цьому на Віктора Бударіна не накладено санкцій.

Також із краснодарською «Су-2007» пов'язане Міністерство будівництва Ростовської області. Екс-глава Мінбуду Сергій Куц керував цією компанією. Тобто, по суті, «Ленінградський квартал» у Маріуполі будує фірма кубанського олігарха Віктора Бударіна, а допомагає йому в цьому Мінбуд Ростовської області.

Одержувачі підрядів від РЗ та Ощадбанку

Чотири будинки ЖК «Нахімовський» на вулиці Зелінського будує компанія «Корпорація СМУ-5». .

Скрин 2. Вулиця Зелінського, де будується ЖК «Нахімівський»

Проєкти багатоповерхівок з'явилися на сайті Єдиної інформаційної системи житлового будівництва РФ на початку серпня. Сама «СМУ-5» зареєструвалася не набагато раніше — у січні цього року. Серед засновників тут Микола Ступін з Воронезької області. Крім маріупольської компанії, він керує ще рядом будівельних фірм. Усі вони — у портфелі однієї — «Проєкт Інвест», яка займається не лише житловим будівництвом, а й виконує держзамовлення. Це підряди РЗ, Ощадбанку, льодова арена в Нововоронежі на замовлення «Росатому».

Зараз «Проект Інвест» будує 13 будинків — чотири в Маріуполі (це саме ЖК «Нахімівський», вони вказані на сайті саме цієї компанії), решта у Воронежі.

Взимку минулого року у воронезьких медіа з'явилися публікації про схеми, які використовують будівельні компанії, що входять до «Проєкт Інвесту». В обмані прямо звинувачували Миколу Ступіна. Одна з його фірм, «Терра Інвест», будувала ЖК «Університетський парк» у Воронежі. Люди купили квартири, але забудовник порушив термін здачі. Покупці подали до суду на компанію та виграли, але компенсацію їм виплачувати відмовилися. Чи все буде за планом з ЖК «Нахімовське», поки що неясно, будівництво там тільки почалося. Здати будинки планують навесні 2028 року.

Чиновники з Таганрогу

ЖК «Лівобережний» на вулиці Азовстальській, яку у світі окупантів називають Тульським проспектом, будує компанія «Вертикаль Новоросія-1». Зараз це два будинки за номерами 158Д і 158Е — букви, звичайно ж, придумані. В обох багатоповерхівках частину квартир уже розпродано.

Скрін 3

Незважаючи на те, що забудовником тут зазначено нібито «Вертикаль Новоросія-1», на сайті ЖК «Лівобережний» фігурує інша компанія — «Вертикаль Південь» із Ростова-на-Дону, яка також реалізує проекти у Криму. Саме вона є основним засновником «Вертикаль Новоросія-1» із часткою 80%.

Керує «Вертикаль Південь» В'ячеслав Михайлов. Людина з таким ім'ям з 2017 по 2021 роки обіймала посаду заступника голови адміністрації Таганрога з питань міського господарства. У ростовських медіа повідомлялося, що він колишній військовий, після відставки очолював низку комерційних підприємств Ростова-на-Дону та Батайська.

Генеральним підрядником ЖК «Лівобережний» у проєктній декларації вказано іншу компанію «Сервісбуд» — вона ще один засновник «Вертикаль Новоросія – 1». На сайті зазначено, що працює вона в Ростовській області, але в одному з обговорень керівник «Сервісбуд» Олександр Шепелєв пише, що його фірма «створює багатоквартирні будинки у тому числі і на нових територіях».

Сам Шепелєв знову спливає у структурі адміністрації Таганрога з питань міського господарства — він обіймав або ж досі обіймає посаду головного спеціаліста приймальної замголови.

Таким чином, ЖК «Лівобережний» будують компанії, які явно стосуються чиновницького середовища Таганрога.

Ті, хто «відновив» драмтеатр

Три новобудови — будинки на вулиці Італійській, 121А (постраждалу під час боїв багатоповерхівку знесли у вересні 2023 року), на вулиці Нахімова, 101Б ( знесли у січні 2023 року ) та на проспекті Миру, 96А ( знесено у березні 20 ). При цьому ЖК на проспекті Миру, 86 ( згорів у березні 2022 року) та на вулиці Богдана Хмельницького, 33Б – проекти нібито іншої фірми, «Темп-80». По суті, це та сама компанія — у них однакові адреса і керівник.

У всіх новобудовах вже продають квартири. До кінця грудня пропонують знижки, але ціна за квадратний метр все одно немаленька – понад 150 тисяч рублів.

Скрін 4

На сайті "Темп" прямо зазначено, що компанія є дочірнім підприємством петербурзької будівельної фірми з багаторічним досвідом. Засновник маріупольської компанії – Микола Бірулін. Він фігурує у фірмі «Модуль-Центр» із Санкт-Петербурга. Ймовірно, саме про неї йдеться на сайті.

«Модуль-Центр», незважаючи на те, що була створена ще 2008 року, почала суттєво заробляти останніми роками. Наприклад, виторг у 2023 році майже вп'ятеро перевищив доходи 2022 року. Це безпосередньо пов'язано з окупованими територіями, оскільки «Модуль-Центр» отримала багато підрядів у Маріуполі.

Компанія, зокрема, відновила колишній кінотеатр «Комсомолець», де розмістили МФЦ, Свято-Троїцький храм, займалася готелем «Турист», третьою міською лікарнею, центральним РАГСом , спорткомплексом «Нептун» — близько 20 об'єктів. Найрозпіареніший проект — драмтеатр. Саме «Модуль-центр» займалася цим «відновленням». Паралельно компанії, підконтрольні цій фірмі, будують у Маріуполі житлові будинки, продаючи квартири в іпотеку.

«Будинок з годинником» і знову «Роскапбуд»

27 грудня 2022 року окупанти розпочали знос зруйнованого обстрілом Будинку з годинником. Будівля була відреставрована буквально перед повномасштабним вторгненням. На місці багатоповерхівки Росія почала зводити нові будинки. У липні 2023 року тут з'явилися банери з рекламою «першого житла комфорт-класу у Маріуполі». Квартири, зрозуміло, іпотечні.

Квадратні метри для мешканців демонтованого Будинку з годинником у нових ЖК не передбачені. Адреси у побудованих російськими компаніями багатоповерхівок також нові — не просто проспект Миру, 75 та 77, а з додаванням літер.

Скрін 5

Зараз на сайті Єдиної інформаційної системи житлового будівництва РФ серед будинків, що будуються в Маріуполі, зазначений другий корпус «Дома з годинником». 67% квартир там уже розпродано. Середня ціна за квадратний метр – 145 тисяч рублів.

Будує ЖК нібито компанія «НР-Девелопмент», у портфелі якої більше нічого немає — лише «Будинок із годинником». Вона зареєстрована у Донецьку, проте серед засновників – громадяни РФ. Це чотири особи, чиї імена фігурують і в інших будівельних компаніях-прокладках, створених на окупованих територіях та в Росії.

Наприклад, Павло Власов, який має найбільшу частку в НР-Девелопмент, також є засновником фірми Брік Інвест в Маріуполі. Ця компанія цікава своїм зв'язком із Костянтином Лопуховим. Раніше він обіймав посаду міністра будівництва Тульської області.

Крім того, Лопухов очолює компанію «РКС-Девелопмент», яка збудувала вже зданий корпус «Дома з годинником». Засновником "РКС-Девелопмент" є фірма "РКС-НР", підконтрольна федеральній компанії "Роскапбуд". Докладніше про «РКС-НР» «Новини Донбасу» писали в першій частині матеріалу про забудовників Маріуполя.

Нагадаємо, що цю структуру пов'язували із корупційними схемами. Російська волонтерка Санія Денісова звинувачувала тульських чиновників у тому, що ті зносили будинки у найпривабливіших місцях Маріуполя, а потім реалізовували там іпотечні проекти. Денисова прямо називає ім'я Костянтина Лопухова серед причетних, проте досі ніхто до відповідальності не притягнутий. Мешканці знесеного «Будинку з годинником», як і раніше, залишаються на вулиці.

Дітище депутата Держдуми

ЖК «Садові квартали» будують на вулиці Куїнджі, 88А, 98А та 110. Будинки на місці новобудов демонтували у проміжку з грудня 2022 року по травень 2023 року. Середня ціна на квартири в «Садових кварталах» набагато вище, ніж в інших нових ЖК у Маріуполі, — 250–300 тисяч рублів за квадратний метр.

Скрін 6

Усі три комплекси будує компанія «Садове кільце "Азовський берег"». Дозвіл на будівництво першого комплексу на вулиці Куїнджі, 98А їй видали ще у вересні минулого року. Зв'язки «Азовського берега» із російськими компаніями знайти нескладно. На сторінках житлових комплексів, що будуються в Маріуполі, зазначено, що це група компаній «Садове кільце». Це федеральний девелопер, який об'єднує філії у Казані, Уфі, Красногорську та Маріуполі.

У січні 2025 року гендиректором «Садового кільця» призначили Іллю Колунова — сина депутата Держдуми Сергія Колунова від «Єдиної Росії». Він засновник та основний бенефіціар «Садового кільця». Російські медіа пишуть: компанія практично одразу після свого заснування у 2003 році встановила зв'язки з урядом Москви.

«Садове кільце» демонструє абсолютну підтримку війни проти України. Компанія запустила федеральну програму підтримки учасників так званої «СВО».

У травні видання "Комерсант" повідомляло, що "Садове кільце" планує вкласти в проекти в Маріуполі понад 3,5 млрд рублів. Виторг від продажу квартир у нових комплексах при цьому буде як мінімум удвічі більшим. Це означає, що жодних гуманітарних цілей російські компанії при будівництві в Маріуполі не мають — ключова мета для них дохід.

«Новини Донбасу» дослідили понад десять компаній, які зараз будують житлові комплекси в окупованому Маріуполі. Усі ці фірми пов'язані з чиновниками чи бізнесменами із РФ. У їхніх планах — сотні квартир за ціною щонайменше 50 тисяч доларів за невелику «однушку». Це мільярди рублів доходів, які забудовники отримають за рахунок знесеного житла маріупольців.