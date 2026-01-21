Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль

Оккупированное Приазовье Украины. Фото: кадр из видео

Россия разработала план для захваченных украинских регионов до 2040 года. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



В конце декабря 2025 года российское правительство утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья. Разрабатывали ее не местные так называемые чиновники, а ВЭБ РФ – это государственный инвестиционный банк, а также Агентство стратегических инициатив – некоммерческая организация, которую создало правительство РФ для поддержки и реализации проектов в бизнесе, социальной сфере и образовании. Среди глобальных планов на захваченных украинских территориях: развитие портов и логистики Азовского моря, строительство дорог, заселение регионов, массовый туризм. По мнению аналитиков, эта стратегия – четкий сигнал, что Россия игнорирует и будет игнорировать дальше любые мирные планы.



«Приазовье оформляется как единый макрорегион РФ. В него включены оккупированные части Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Никаких упоминаний о границах, свободной экономической зоне или хотя бы что-то, что отсылает к «мирному плану». Это не план «в случае мира». Это план после того, как РФ считает вопрос решенным», – сказал глава «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко



На самом деле в документе даже нет уточнений о частях областей. Несмотря на то, что, например, Донецкая область сейчас оккупирована менее чем на 70%, Запорожская примерно на 72% и Херсонская где-то на 75%, в стратегии они упоминаются полностью. Россия не контролирует все эти регионы в их административных границах, но кремлевские аналитики прогнозируют их развитие на 14 лет вперед.



Разработчики стратегии из РФ считают, что количество туристов в регионах Приазовья к 2040 году увеличится практически втрое – до 25 миллионов человек в год. Однако для этого якобы нужна дополнительная транспортная и рекреационная инфраструктура, в том числе дороги. Трассу с красноречивым названием «Новороссия» РФ планирует расширить до четырех полос. А также организовать железнодорожное сообщение на участке Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Таганрог. Что до аэропортов, то никаких четких дедлайнов в стратегии нет. Здесь лишь указано, что аэропорты в Мариуполе и Донецке нужно восстанавливать.



В своей стратегии Россия чуть ли не впервые с момента оккупации официально признает экологические проблемы на захваченных территориях. Однако РФ умалчивает о причинах. Например, говоря о дамбе Каховской ГЭС, к катастрофе применяется слово «разрушение», как будто не армия РФ уничтожила дамбу, а она каким-то образом сломалась сама. В планах, опубликованных российскими разработчиками стратегии, нет ни слова о войне и влиянии боевых действий на экологическую ситуацию на востоке и юге Украины. Хотя основная причина ухудшения качества воздуха, воды и почвы в последние годы именно война, которую начала и продолжает Россия. Пример: в стратегии говорится о сокращении площади лесов, но не объясняется, что они уничтожаются из-за обстрелов.



«30% лесов Украины пострадали из-за российской агрессии. По данным Гослесагентства, речь идет о трех миллионах гектарах лесов, что равно площади Бельгии. Около одного миллиона гектаров лесов пострадали на оккупированных территориях», – рассказали в организации UAnimals



Это данные на март прошлого года. Уже уничтожен Серебрянский лес на Луганщине, леса Святогорья. Они просто выгорели из-за обстрелов. Интересно, что в стратегии россиян данных о лесах, уничтоженных из-за пожаров в Донецкой и Луганской областях, нет вообще.



Оккупанты также признают, что Азовское море становится все более соленым. В документе отмечается, что сейчас соленость доходит до 14,9 промилле. Россияне хотят снизить ее примерно на 0,5 промилле, но в своей стратегии не пишут, как именно будут достигать этой цели. Украинские экологи говорят: уменьшить соленость Азовского моря невозможно.



«Соленость Азовского моря определяется тем количеством пресной воды, которое попадает в Азовское море. Есть две основные реки, которые впадают в Азовское море. Это Дон и Кубань. Это самые большие реки. Они находятся на территории Российской Федерации. И, к сожалению, большая часть их стока тратится на орошение на тех территориях, через которые они непосредственно протекают. То есть фактически и Дон, и Кубань значительно меньше стали нести воды в Азовское море», – отметил профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская академия, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.



Кроме того, после оккупации Приазовья идет перераспределение стока воды небольших рек, впадающих в Азовское море. Это, например, Берда и Молочная. И это тоже влияет на соленость.



«Потому что там построили после 2022 года такие специальные сооружения якобы для того, чтобы взять эту воду якобы для орошения. Фактически это парамилитарные сооружения, потому что они там построены на случай, чтобы если там украинские вооруженные силы будут наступать, чтобы они создали такие препятствия. Фактически количество воды опять-таки во впадающих в Азовское море реках существенно уменьшилось», – сказал Хлобыстов.



Несмотря на то, что у украинских экологов нет доступа к акватории Азовского моря, можно утверждать, что качество воды там за последние годы ухудшилось. Подтверждает этот факт большое количество медуз.



«Это связано с несколькими причинами, например, сбросы загрязняющих веществ в Азовское море, которые сегодня контролирует исключительно Россия или оккупационная администрация. Там остаются еще хранилища отработанных веществ, шлаконакопители. Опять же мы не знаем, попадает ли это в акваторию Азовского моря», – сказал эксперт.



Евгений Хлобыстов утверждает: «Повлиять на климатические изменения мы не можем. А нейтрализовать последствия милитарной деятельности РФ возможно будет после деоккупации, в том числе и решить проблему дефицита воды».



Самой загрязненной в стратегии называют оккупированную часть Донецкой области. Здесь дефицит питьевой воды, в водоемы попадают сточные воды, очень много терриконов – 594, по данным россиян. Несмотря на то, что после захвата региона многие заводы и шахты остановились, основная причина плохой экологической ситуации на Донетчине якобы работа предприятий металлургии и энергетики. В своей стратегии РФ наконец признала факт закрытия и затопления шахт. С 2014 года, когда часть Донбасса была оккупирована, многие угольные предприятия перестали работать. Однако точной информации о количестве затопленных шахт не было. Украинские экологи не могут назвать цифры, так как доступа к захваченным территориям у них нет. По данным россиян, указанным в стратегии, более 30 угольных предприятий частично или полностью затоплены. Однако оккупанты не уточняют, какие именно это шахты. Входит ли туда, например, «Юнком», где в 1979 году провели подземный ядерный взрыв.



«Откачка на «Юнкоме» происходила, чтобы оставить в таком состоянии эту территорию. Чтобы не было возможности попадания в воды, которые потом так или иначе подземными потоками выносятся в бассейны рек и могут нанести радиационное загрязнение. Оккупационные власти шесть лет тому назад прекратили это делать», – заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.



При этом в стратегии лишь «отдельным мазком» упоминается, что шахтные воды проникают в грунтовые и таким образом их отравляют. Но, как и в ситуации со снижением солености Азовского моря, никаких решений, что же с этим делать Россия не дает.



В общем в стратегии 58 страниц. Однако нет ни единого комплексного решения, как же улучшить экологию на оккупированных территориях, что делать с затопленными шахтами и терриконами, как смягчить удар после уничтожения дамбы Каховской ГЭС. Россияне якобы хотят создать на захваченных территориях рекреационный центр мирового уровня на основе экологического восстановления Азовского моря. Но пока что все это выглядит лишь как несбыточные планы на бумаге. Зато с претензией на оккупацию всего востока и юга Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко