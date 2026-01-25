На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру

Иллюстративное фото

В результате ударов беспилотников по территории временно оккупированной Луганской области пострадали энергообъекты, обесточены потребители ряда городов региона. Об этом сообщили оккупационные власти региона.

Местные жители сообщают в соцсетях, что электроэнергия отсутствует, в частности, в Алчевске, Лисичанске, Брянке, Первомайске, Старобельском районе и Белокуракинском районах.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в Луганске.

Оккупационные власти отмечают, что при проведении восстановительных работ у некоторых потребителей также «могут наблюдаться отключения электроэнергии. Это необходимо, чтобы стабилизировать систему».