Правило двох стін: як рятуватися під час обстрілів

Місто Часів Яр, Донецька область. Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС України

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська не припиняють атакувати міста України, завдаючи ударів по критичній і цивільній інфраструктурі. Згідно з даними на червень, у країні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків: 12,3 тисячи багатоповерхових і 104,1 тисячи приватних. Мільйонам людей стали необхідні укриття, підвали, бомбосховища. Однак часто поблизу їх немає, а діяти потрібно негайно. Як уберегти себе і близьких під час обстрілу, авіаудару, що таке правило двох стін, де найбезпечніше місце у квартирі — «Новини Донбасу» розповідають у цьому матеріалі.

У підвалі чи квартирі: де безпечніше?

Якщо бомбосховище, протирадіаційне укриття далеко, можна перечекати небезпеку, спустившись у підвал, підземний паркінг, перехід. Оптимальний варіант, який підходить жителям мегаполісів, — метрополітен.



В укритті мають бути два виходи (правило двох виходів), інакше воно стане смертельною пасткою. Також обов’язкові наявність вентиляції, аварійного освітлення, санвузла, аптечки. Заздалегідь туди варто принести запас води, інструменти для розбору завалів.



Найнебезпечніші в багатоквартирних будинках найнижчі (також стосується приватних будинків) і верхні поверхи. Снаряди, кулі можуть потрапити на 1-2 поверх, а якщо конструкція впаде, їх завалить. Останні небезпечні через можливе потрапляння уламків ракет, дронів, авіабомб.



Між укриттям і квартирою, краще вибрати перше. Особливо жителям «панельок» — при ракетному ударі такі можуть одразу скластися.

Пам'ятаємо правило «двох стін»

За понад 300 днів війни сигнали повітряної тривоги стали частиною буднів українців. Багато хто, ігноруючи загрозу, залишається вдома. Найбезпечнішою вважається локація — подалі від вікон, міжкімнатних дверей, особливо зі склом. Слід врахувати: опорні стіни — товщі. У разі руйнування біля такої залишиться безпечний «острівець».



Через війну українці дізналися про правило «двох стін», згідно з яким між людиною та вулицею має бути дві стіни. Перша — бере на себе силу вибуху, може вилетіти вікно або зруйнуватися вся стіна. Друга — приймає уламки. Третя — буде за вами. Але правило — не панацея, оскільки не можна передбачити місце удару.



У приватних будинках правило не працює. Оптимальний варіант — підвал, льох. Якщо є можливість — варто спуститися в укриття.

Найбезпечніше місце у квартирі

На практиці під правило двох стін підпадає коридор. Також люди ховаються у ванній кімнаті, де немає вікон. Але дехто запевняє, що перебувати там небезпечно, адже травми може завдати плитка, що відлетіла. Головне, аби у ванній не було газового котла, скляних поверхонь, дзеркал.

Наслідки атаки РФ у Києві. Фото: Соцмережі

Що робити при авіаударі?

Авіанальоти тривають недовго, але дуже небезпечні. Під час загрози практично немає часу зорієнтуватися — діяти потрібно негайно. Люди, які пережили подібний досвід, радять одразу падати на підлогу (обличчям донизу, закривши голову руками), біля стіни. Головне — не біля вікна, якщо встигнете — у коридорі. Не можна залишатися в центрі приміщення, інакше є ризик травмуватися сильніше.



Категорично забороняється ховатися:

під новими будівлями, офісами, магазинами, ТРЦ;

у підвалах «панельок», біля автомобільної (будь-якої іншої) техніки;

на автозаправках;

у приміщеннях із контейнерами, ящиками, будматеріалами;

річках, фонтанах, будь-яких водоймах.

«Сніжинки» теж можуть уберегти

Не варто нехтувати у своєму житлі захистом вікон. Тут знадобляться підручні засоби: скотч, паперова клейка стрічка, тканинні смужки. Під час ударної хвилі вібрація скла пом’якшується, вони не розлетяться.



Клеїти радять, заходячи на раму, щоби шматки скла могли затриматися на закріпленому матеріалі. Можна «сніжинкою», «хрест навхрест», з мінімальною відстанню. Найнадійніший спосіб — суцільно. І під час вибуху скло не розлітається, а тріскається.



Для надійності між рамою і стулкою кладуть поролон або підпирають подушкою, згорнутою ковдрою — щоб вікно не відчинялося від протягу, а в разі вибуху вціліло. З підвіконня краще прибрати будь-які предмети.