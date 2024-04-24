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Украинские мужчины остались без консульских услуг за границей. Что это значит на практике?

Екатерина Ковальчук
24 апреля 2024, 18:15

Украинские мужчины остались без консульских услуг за границей. Что это значит на практике?

Украинским мужчинам в за границей перестали выдавать документы. Кадр из видео Украинским мужчинам в за границей перестали выдавать документы. Кадр из видео

С 23 апреля все консульства Украины временно прекратили предоставление услуг мужчинам от 18 до 60 лет, находящимся за рубежом. Запрет продлится до момента получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации. Соответствующее письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги опубликовало «Зеркало недели». Что это на практике означает для украинцев за границей, разбирались «Новости Донбасса».

Остались без услуг

Сейчас обратиться в консульство военнообязанный может только по поводу оформления документов для возвращения в Украину. Все остальные услуги недоступны. Так, речь идет о выдаче, продлении или внесении изменений в загранпаспорт гражданина Украины. Кроме этого консульства не будут выполнять нотариальные действия — выдачу свидетельств о праве наследования, праве собственности, подтверждать завещания, доверенности, а также заверять подлинность подписей в документах, переводах и прочее. Вскоре МИД должен предоставить уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста за рубежом. Очевидно для того, чтобы их получить, нужно будет вернуться в Украину и обновить свои данные в ТЦК, говорят правозащитники. 

«Те, кто должен сверить свои данные с ТЦК — территориальным центром комплектования и социальной реабилитации военнослужащих, должны вернуться в Украину и пройти эту процедуру», — сказал «Новостям Донбасса» исполнительный директор «Украинского Хельсинского союза по правам человека» Александр Павличенко.

Полмиллиона призывников за границей 

В конце 2023 года Евростат посчитал примерное количество украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Европе — это более полумиллиона человек. Неизвестно, какой процент из них выехал после полномасштабного российского вторжения на законных основаниях, а какая часть — нелегально. Но, по словам правозащитников, уточнить свои данные в ТЦК для получения консульских услуг должны будут все независимо от того, был выезд на законных основаниях или нет.

«Для них это дополнительное обременение, которое Украина никоим образом не компенсирует. Например, не предлагает как-то оплатить поездку, чтобы лицо приехало сверить свои данные и подтвердило, что оно на законных основаниях выехало и находится за границей. Они понимают, что им нужно пройти еще раз процедуру доказывания того, что они выехали на законных основаниях, что тоже создает определенный, скажем так, элемент напряженности», — полагает правозащитник Александр Павличенко.

Что касается людей, выехавших из Украины нелегально, то, по мнению правозащитников, они не будут возвращаться домой и будут искать возможности не обращаться в консульские учреждения. Эти мужчины, вероятно, будут искать другие способы остаться за границей — например, получить статус беженца, когда срок действия украинского паспорта закончится.

«Сколько таких лиц будет отказываться от того, чтобы обращаться в консульские учреждения за консульскими услугами? Думаю, что это будет большинство из тех, кто находится сейчас за границей», — прогнозирует исполнительный директор «Украинского Хельсинского союза по правам человека» Александр Павличенко.

«Негативный имидж государства»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя временное прекращение предоставления услуг мужчинам от 18 до 60 лет, заявил, что обязанность по обновлению своих данных в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. 

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной», — написал Кулеба в соцсетях.

Но, по мнению правозащитников, такие нововведения никак не повлияют на темпы и объемы мобилизации в Украине. Наоборот это будет иметь негативные последствия. 

«Это будет создавать негативный имидж государства, которое создает барьеры между собой и населением, которое выехало, находится за границей. Это повлечет. Теперь для определенного количества тех, кто находился и думал когда-то вернуться в Украину, это будет сигнал, что, видимо, надо искать варианты вообще порвать с Украиной связи и искать другое гражданство, статус беженца и так далее», — считает исполнительный директор «Украинского Хельсинского союза по правам человека» Александр Павличенко.

Из-за нововведений уже наблюдается ажиотаж в паспортных столах за границей. В сети появились видео из Варшавы. На них большая очередь из мужчин, которые не могут получить готовые документы.

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