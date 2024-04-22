Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам від 18 до 60 років із завтрашнього дня — ZN.UA

З 23 квітня чоловікам призовного віку можна буде оформити документи лише для повернення в Україну. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні ZN.UA.



«З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», — йдеться у листі за підписом Сибіги.