Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українські чоловіки залишилися без консульських послуг за кордоном. Що це означає на практиці?

Катерина Ковальчук
24 квітня 2024, 18:15

Українські чоловіки залишилися без консульських послуг за кордоном. Що це означає на практиці?

Українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи. Кадр із відео Українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи. Кадр із відео

З 23 квітня всі консульства України тимчасово припинили надання послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Заборона триватиме до отримання роз'яснень положень закону про посилення мобілізації. Відповідний лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги опублікувало «Дзеркало тижня». Що це на практиці означає для українців за кордоном, розбиралися «Новини Донбасу».

Наразі звернутися до консульства військовозобов'язаний може лише з приводу оформлення документів для повернення в Україну. Решта послуг недоступна. Так, йдеться про видачу, продовження чи внесення змін до закордонного паспорта громадянина України. Крім цього консульства не виконуватимуть нотаріальних дій — видачу свідоцтв про право на спадок, право власності, підтверджувати заповіти, довіреності, а також засвідчувати справжність підписів у документах, перекладах та інше. Незабаром МЗС має надати уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. Очевидно для того, щоб їх отримати, треба буде повернутися до України та оновити свої дані у ТЦК, кажуть правозахисники.

«Ті, хто має звірити свої дані з ТЦК — територіальним центром комплектування та соціальної реабілітації військовослужбовців, мають повернутися до України та пройти цю процедуру», — сказав «Новинам Донбасу» виконавчий директор «Української Гельсінської спілки з прав людини» Олександр Павличенко.

Півмільйона призовників за кордоном

Наприкінці 2023 року Євростат порахував приблизну кількість українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європі — це понад півмільйона осіб. Невідомо, який відсоток виїхав після повномасштабного російського вторгнення на законних підставах, а яка частина — нелегально. Але, за словами правозахисників, уточнити свої дані до ТЦК для отримання консульських послуг мають всі незалежно від того, був виїзд на законних підставах чи ні.

«Для них це додаткове обтяження, яке Україна аж ніяк не компенсує. Наприклад, не пропонує якось сплатити поїздку, щоб особа приїхала звірити свої дані та підтвердила, що вона на законних підставах виїхала і перебуває за кордоном. Вони розуміють, що їм треба пройти ще раз процедуру доведення того, що вони виїхали на законних підставах, що також створює певний, скажімо так, елемент напруженості», — вважає правозахисник Олександр Павліченко.

Щодо людей, які виїхали з України нелегально, то, на думку правозахисників, вони не повертатимуться додому і шукатимуть можливості не звертатися до консульських установ. Ці чоловіки, ймовірно, шукатимуть інші способи залишитися за кордоном — наприклад, отримати статус біженця, коли термін дії українського паспорта закінчиться.

«Скільки таких осіб відмовлятимуться від того, щоб звертатися до консульських установ за консульськими послугами? Думаю, що це буде більшість із тих, хто зараз за кордоном», — прогнозує виконавчий директор «Української Гельсінської спілки з прав людини» Олександр Павличенко.

«Негативний імідж держави»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи тимчасове припинення надання послуг чоловікам від 18 до 60 років, заявив, що обов'язок щодо оновлення своїх даних у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною», написав Кулеба у соцмережах.

 Але, на думку правозахисників, такі нововведення аж ніяк не вплинуть на темпи та обсяги мобілізації в Україні. Навпаки, це матиме негативні наслідки.

«Це створюватиме негативний імідж держави, яка створює бар'єри між собою та населенням, яке виїхало, перебуває за кордоном. Для певної кількості тих, хто перебував і думав колись повернутися до України, це буде сигнал, що, мабуть, треба шукати варіанти взагалі порвати з Україною зв'язки та шукати інше громадянство, статус біженця тощо», — вважає виконавчий директор. Української Гельсінської спілки з прав людини» Олександр Павліченко.

 Через нововведення вже спостерігається ажіотаж у паспортних столах за кордоном. У мережі з'явились відео із Варшави. На них велика черга із чоловіків, які не можуть отримати готові документи.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Мобілізація
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
09:59
В окупованому Донецьку стався скандал у поліклініці. Учасника інциденту перевірить «МВС ДНР»
09:58
Російські військові просунулися на Авдіївському напрямку
23:30
Головне за день: Обстріл Костянтинівки та Одеси. Обмеження для чоловіків за кордоном
17:46
Пушилін ліквідує «адміністрацію голови ДНР». Частину співробітників звільнять
17:40
На захоплених територіях Донбасу нерентабельні шахти ліквідують
16:30
Російські загарбники будують фортифікаційні укріплення по всьому окупованому Криму
13:31
Росіяни застосовують отруйні речовини у боях за Очеретине Донецької області
13:17
У деяких містах Донеччини сьогодні обмежать подачу води: причина
23:39
Головне за день: «Складний період» наприкінці весни. РФ захопила Новомихайлівку?
23:08
Російська армія зайняла більшу частину Очеретиного — DeepState
16:58
Жителька Маріуполя, яка втратила будинок, ночує просто неба
12:45
Російські війська майже повністю захопили Новомихайлівку — DeepState
09:36
Трьох людей поранено через обстріл Херсонської області
08:40
У Криму окупанти змусили вибачитись матроса, який зафільмував палаючий корабель «Комуна» після атаки ЗСУ
08:27
За добу окупанти обстріляли Запорізьку область 202 рази
08:22
HIMARS знищив самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» — відео
усі новини
19:01
Apple вимагає від Telegram блокувати низку каналів для українців – Дуров
18:07
Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
17:33
У Красногорівці досі залишаються 1260 людей
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:58
Російські окупанти завдали удару по Добропіллю: пошкоджено будинки та авто
16:48
З прифронтового Нью-Йорка рятувальники евакуювали пораненого чоловіка
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
15:18
Йшов пішки усю ніч: 88-річний чоловік залишив окуповану територію Очеретиного, щоб не отримувати паспорта РФ
14:31
DeepState звинуватив у прориві оборони під Очеретиним керівництво 115-ї ОМБр ЗСУ
13:58
Заступника Шойгу підозрюють у держзраді — ЗМІ
12:59
У Міноборони РФ повідомили про масовану атаку безпілотників
12:45
Військовим, які брали участь у зупинці ЗС РФ перед Часовим Яром, передали бронемашини українського виробництва «Козак»
12:30
За атакою дронів на нафтобази у Смоленській області стоїть СБУ
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
11:45
Як витрачатимуть виділені Україні 60 млрд доларів США — аналіз
11:42
Верховна Рада збільшила чисельність Держприкордонслужби України на 15 тисяч військовослужбовців
10:58
Армія РФ 15 разів обстріляла Донеччину: Філашкін розповів про наслідки
10:50
Російські військові здійснили серію ударів по Херсонській області: одна людина загинула і п'ятеро поранені
10:30
В Одесі рецидивіст скеровував ракети РФ на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за свою судимість
усі новини
ВІДЕО
З прифронтового Нью-Йорка рятувальники евакуювали пораненого чоловіка З прифронтового Нью-Йорка рятувальники евакуювали пораненого чоловіка
24 квітня, 16:48
Йшов пішки усю ніч: 88-річний чоловік залишив окуповану територію Очеретиного, щоб не отримувати паспорта РФ Йшов пішки усю ніч: 88-річний чоловік залишив окуповану територію Очеретиного, щоб не отримувати паспорта РФ
24 квітня, 15:18
ВМС ЗСУ збиває російський «шахед». Фото: кадр із відео Військово-морські Сили ЗСУ збили «шахед» — відео
24 квітня, 08:42
Наслідок атаки БПЛА у Смоленській області. Фото: соцмережі У Смоленській області горить нафтобаза
24 квітня, 08:38
За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 жителів За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 жителів
23 квітня, 23:00
Костянтинівка Донецької області знову потрапила під російський обстріл. Фото: Суспільне Донбас Росіяни вдарили по Костянтинівці: є поранені
23 квітня, 13:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір