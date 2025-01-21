Инаугурация Трампа – чего ожидать Украине? Судьба оккупированных территорий

Инаугурация Дональда Трампа которая состоялась 20 января может стать переломным моментом в войне России против Украины. Вернёт ли новый президент США мировую дипломатию к столу переговоров, заставив Кремль отступить? Или же Украина столкнётся с сокращением поддержки и вынужденными компромиссами? Эксперты анализируют, как американская политика, российская агрессия и международные санкции повлияют на будущее этой кровопролитной войны. Ответы – в нашем материале.

Возвращение Трампа: что ждёт Украину?

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать серьёзным испытанием для Украины, говорят эксперты. В своей риторике он неоднократно подчеркивал, что заинтересован в снижении вовлеченности США в международные конфликты. Параллельно звучали лозунги о том, что американский лидер завершит войну в Украине за 24 часа.

Украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии для «Новостей Донбасса» отмечает, что Трамп, как он и обещал, с высокой вероятностью, попробует инициировать мирные переговоры.

Владимир Фесенко. Скриншот из беседы с политологом

Трамп на своем предыдущем президентском сроке с 2017 по 2021 годы делал акцент на внутренней политике США, говорит эксперт-международник Станислав Желиховский. Не уделяя особого внимания урегулированию российской агрессии в отношении Украины. Не озвучивал Трамп и требований по отношению к РФ деоккупировать Крым или часть Донбасса захваченную российскими прокси «ЛДНР» и их кукловодами из Москвы в 2014 году. Вместо этого, — объясняет Желиховский, — Трамп провел с Путиным несколько встреч.

«И максимум, что позитивного было при Дональде Трампе, это то, что Украина получила первые образцы американского вооружения. А именно «Джавелины», которые потом отыграли весомую роль в начале полномасштабной фазы российской агрессии против Украины в 2022 году», — комментирует эксперт.

Станислав Желиховский. Скриншот из беседы с экспертом-международником

«Переговоры об уменьшении масштабов войны»

Если на этот раз Трамп все-таки инициирует мирные переговоры о завершении военных действий, это вряд ли будут переговоры об уменьшении масштабов войны, считает Владимир Фесенко. В первой фазе можно будет достичь лишь прекращения огня. И второй момент — эта договоренность может не выполняться или периодически нарушаться, как это было с Минскими соглашениями.

«Фактически тогда миссии ОБСЕ обеспечить полное прекращение огня не удалось. Что может предлагать американская сторона? Ну, пока речь идет только о неофициальных предложениях, и они озвучиваются не столько самим Трампом, сколько его помощниками и советниками. Ключевая идея — это договориться о прекращении огня по определенной линии фронта», — резюмирует политолог.

Но пока линия фронта не будет стабилизирована, договориться о прекращении огня будет сложно. При этом Кремль может использовать возвращение Трампа как шанс для дипломатических маневров. Ведь экономика России ослаблена, и Москва уже сама заинтересована в прекращении боевых действий.

«Сейчас ситуация изменилась, очень много потерь в РФ, и территорий она не так много контролирует. Единственное, что она продвинулась больше на Донбассе, это факт. А для Трампа, который ратует за то, чтобы Америка вновь стала великой страной, очень важно будет как раз таки урегулировать ситуацию, которая связана с российско- украинской войной», — говорит Станислав Желиховский.

Одним из первых шагов на этом пути, по мнению экспертов, является коммуникация с Киевом. И она уже ведется.



А журналисты нашего издания решили тем временем спросить у людей на улицах прифронтового города Краматорска Донецкой области. Что они думают о Трампе и его заявлениях о войне России против Украины.

Будущее «новооккупированных» и «старооккупированных» территорий

Украина может согласиться на предложение Трампа о прекращении огня, вовсе не приравнивается к территориальным уступкам, добавляет Владимир Фесенко. Киев юридически не признаёт и не признает оккупированные территории российскими.

«Это очень принципиальный момент. Но де-факто, конечно, вполне возможна ситуация, когда часть территории Украины, которая оккупирована Россией, еще с 2014 года и часть с 2022 года на неопределенное время останется под российским контролем», — считает Фесенко.

Перспективы вывода российских войск из «новооккупированных»(с 2022 года) территорий зависят от уступок Москвы. Хотя этот термин и не корректен с точки зрения международного права, так как они являются частью Украины. Тем не менее речь в ходе переговоров в первую очередь может идти именно о них, считают опрошенные нашим изданием аналитики.

«Путин мог бы пойти на какие-то варианты в контексте южных областей Украины, а именно Запорожской и Херсонской, также включая и Запорожскую атомную электростанцию. Но, эти районы он также внес в Конституцию России. Я не знаю, как это все будет происходить именно в контексте изменений Конституции и это не будет воспринято гражданами России как капитуляция», — задается вопросом Станислав Желиховский.

Что касается «старооккупированных» территорий(до 2022 года), они, скорее всего, останутся на первых этапах под контролем России. Но если Путин и дальше будет стоять на своем и потребует зафиксировать линию фронта там, где она будет проходить на момент переговоров, то Трамп может усилить санкционное давление на Россию. Станислав Желиховский считает, что новый глава Белого Дома может, например, пойти на расконсервацию различных нефтяных скважин в Соединенных Штатах.

Политолог Владимир Фесенко напротив думаю, что США могут ослабить санкции в отношении России, чтобы Москва пошла сначала хотя бы на условия прекращения огня вдоль линии соприкосновения. При этом демилитаризация территорий должна быть с обеих сторон, хотя бы на глубину 50-ти километров. Но тогда Херсон и Харьков попадут в эту зону. А оставлять такие крупные областные центры без тяжелого вооружения — рискованно.

«Поэтому договориться о демилитаризованных зонах тоже будет очень и очень непросто. Согласовать их протяженность, их размеры, конкретные географические локации. Так что это отдельная проблема. Но такая идея у команды Трампа есть. Еще они хотят предложить как бонус Путину для того, чтобы он закончил эту войну отказ от перспективы членства Украины в НАТО и постепенное сокращение санкций», — приводит свои оценки вероятного переговорного процесса Владимир Фесенко.

При этом может возникнуть вопрос, согласится ли ЕС наряду с США ослабить санкции. В частности это может затронуть вопрос возвращения РФ в банковскую систему SWIFT и ослабление санкций касательно российского газа и нефти. Для того чтобы Европейский Союз начал ослаблять санкции, он также должен быть участником переговоров. При этом Станислав Желиховский считает, что Украина не согласится на сокращение вооруженных сил, флота, ракетных войск, авиации и тому подобного, если такие условия будут выдвинуты РФ либо западными партнерами. По мнению эксперта во время подписания Стамбульских соглашений возникла аналогичная ситуация: Киеву поставили условия на которые украинцы не могли пойти.

К чему в таком случае могут привести какие-либо отказы со стороны Украины? Появлялась информация о том, что администрация Трампа сократит военную поддержку. А этом в свою очередь создаст риски для продолжения активной борьбы Украины за возвращение своих территорий. Но у Киева есть небольшой козырь в виде части Курской области, которую контролируют ВСУ. Возможно ее предложат для обмена на «новооккупированные» территории. По мнению Владимира Фесенко это наиболее вероятный сценарий.

«Украинские войска могут уйти из Курской области в обмен на уход российских войск из хотя бы части Харьковской области. Такой вариант вполне возможен. Что касается тех территорий, которые Россия аннексировала, не просто оккупировала, а аннексировала то здесь можно почти наверняка сказать, что Россия ничего возвращать не будет», — резюмирует политолог.

Россия хоть и внесла 4 региона Украины в свою конституцию, но при этом она не контролирует в полной мере ни Донецкую, ни Херсонскую, ни Запорожскую области. И самое важное, что под контролем оккупантов не находятся два из четырех областных центров, а именно Херсон и Запорожье. И это главная отличительная ситуация от Донбасса, где и Донецк и Луганск оккупированы с 2014 года, объясняет Станислав Желиховский.

«А вот по отношению к Крыму то практически со 100%-й уверенностью могу сказать, что Крымский полуостров останется под контролем России. И я думаю, что, возможно, она даже не захочет обговаривать этот вопрос, вынося его за скобки, как это было, кстати, в 2015 году, во время подписания Минских соглашений», — напомнил Желиховский. А Владимир Фесенко не исключает и вариант при котором Москва снова попытается стоять на своих старых нарративах и потребовать забрать даже неподконтрольные армии РФ части «новооккупированных» областей. И это может стать камнем преткновения. Ведь в планы Киева такой вариант никак не входит.

«Даже если будет результат, то прекращение войны в относительно компромиссной форме возможно фактически только в форме прекращения огня. То есть, к великому сожалению, но те территории, которые сейчас находятся под оккупацией, они могут остаться под оккупацией еще на неопределенное время», — говорит политолог.

При этом в случае инициативы по замораживанию конфликта, «старооккупированные» территории Донбасса и Крым могут быть признаны зоной «особого статуса», что станет серьезным вызовом для украинского суверенитета. И в западной прессе сейчас особенно активно обсуждают территориальные уступки Украины.

«Возможно, вообще ничего не произойдет в этом году. И скорее, и война продолжится, как она и была. И мы будем надеяться, что западный мир, в том числе и Соединенные Штаты Америки, будут дальше нас поддерживать и делать все возможное, чтобы Украина выстояла и проводила контрнаступательные действия для выстраивания более выгодных переговорных позиций», — допускает Желиховский.

Россия будет пытаться легализовать оккупацию через «переговоры» или навязывать замороженный конфликт, говорят эксперты. Поэтому для Украины важно заблаговременно укреплять международные альянсы, искать новых союзников и готовиться к возможным изменениям в поддержке со стороны США.

Украина между НАТО и компромиссами

Кроме украинских территорий Кремль хочет гарантий о невступлении Украины в НАТО. Но, как верно отмечает Владимир Фесенко дать такие гарантии представители Украины в переговорной группе, кем бы они не были — не могут. Ведь стремление вступить в НАТО и ЕС зафиксировано в Конституции. Изменить Конституцию может только Верховная Рада Украины. Либо же отложить вопрос членства в Альянсе для достижения консенсуса со страной-агрессоркой. Станислав Желиховский, в свою очередь предполагает, что на вступление в североатлантический альянс может быть введен 10ти летний мораторий. Но согласится ли на это Киев? И будет ли этого достаточно для Москвы?

«Скорее всего, нет. Путин хочет, чтобы и Украина, и США, и НАТО сказали раз и навсегда, что Украина никогда не будет в НАТО. Он этого требовал в 21-м году, будет требовать и сейчас. Но вот согласовать это, найти какой-то компромиссный вариант, формулировку этого тезиса будет крайне сложно», — отвечает Владимир Фесенко.

Если подытожить размышления и прогнозы экспертов — компромисс в отношении прекращения огня и частичного обмена «новооккупированных» территорий возможен. И уже одно это может стать большим шагом в урегулировании. А вот Крым, Донбасс и значительная часть захваченных уже с 2022 года земель — скорее всего так и останутся под оккупацией до следующего этапа дипломатических переговоров.