Червоний Хрест досі не отримав доступу до в'язниці у Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) поки не отримав дозволу відвідати місце п'ятничної атаки в Оленівці, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву організації.



«Поки що ми не отримали офіційного підтвердження, що надає нам доступ для відвідування місця або військовополонених, які постраждали від атаки, і на сьогоднішній день наша пропозиція щодо матеріальної допомоги не прийнята», — йдеться у повідомленні.



Крім отримання доступу, МКЧХ також запропонував евакуацію поранених та безоплатну допомогу.



«Сім'ї мають отримувати термінові новини та відповіді про те, що трапилося з їхніми близькими. Сторони повинні зробити все, що в їхніх силах, у тому числі за допомогою неупередженого розслідування, щоб допомогти встановити факти нападу», — наголошується у заяві.



В організації додали, що групи Червоного Хреста були готові до відправлення до Єленівки, і поблизу вже знаходилися медичні, судово-медичні та гуманітарні бригади.



Напередодні Росія дала згоду запросити експертів ООН та Червоного Хреста на місце загибелі українських військовополонених у Єленівській колонії.

У ніч на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.



Міноборони РФ опублікував списки 50 загиблих та 73 поранених українських військовополонених у Оленівці.