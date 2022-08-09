«ДНР»: В Донецке ранены ребенок, мужчина и женщина

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке ранен ребенок. Об этом заявили в так называемом «штабе теробороны ДНР».



Как уверяют в «ДНР», в Кировском районе Донецка по ул. Полтавской ранена девочка 2009 года рождения. Ее доставили в больницу.



Кроме того, в Петровском районе Донецка мирный житель получил ранение, наступив на мину-«лепесток». Сообщается, что на «лепесток» наступила и получила ранение также женщина 1958 г.р. — в Кировском районе Донецка.



Ранее «ДНР» заявила о гибели двух мирных жителей на западе Донецка.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки от обстрелов со стороны российских сил трое мирных жителей погибли и 19 ранены.



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