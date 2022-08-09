«ДНР»: У Донецьку поранено дитину, чоловіка та жінку

У підконтрольному угрупуванню «ДНР» Донецьку поранено дитину. Про це заявили у так званому «штабі тероборони ДНР».



Як запевняють у «ДНР», у Кіровському районі Донецька на вул. Полтавській поранено дівчинку 2009 року народження. Її доправили до лікарні.



Крім того, у Петрівському районі Донецька мирний житель отримав поранення, наступивши на міну-«пелюсток». Повідомляється, що на «пелюсток» наступила та отримала поранення також жінка 1958 р.н. — у Кіровському районі Донецька.



Раніше ДНР заявила про загибель двох мирних жителів на заході Донецька.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу від обстрілу з боку російських сил троє мирних жителів загинули та 19 поранені.



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