Кабмин одобрил введение санкций против патриарха ПРЦ Кирилла

Правительство Украины одобрило применение персональных санкций против патриарха Кирилла и еще 7 представителей РПЦ. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



По его словам, Кабмин поддержал предложение Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.



«Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и каждый день благословляет военные преступления против украинцев. Деятельность этих церковных чиновников из России противоречит христианским ценностям», — заявил министр.



Отмечается, что санкции вводятся на десять лет против:

- 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича);

- руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона;

- заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова;

- митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона и других.



Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.



«Список должен рассмотреть СНБО и Президент Украины. После их согласования сможем обратиться с указанным списком в международное сообщество, чтобы ввести такие же санкции в других странах», — добавил Ткаченко.