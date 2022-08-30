Кабмін схвалив запровадження санкцій проти патріарха ПРЦ Кирила

Уряд України схвалив застосування персональних санкцій проти патріарха Кирила та ще 7 представників РПЦ. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.



За його словами, Кабмін підтримав пропозицію Міністерства культури та інформаційної політики України та Державної служби України щодо етнополітики та свободи совісті.



«Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу і щодня благословляє військові злочини проти українців. Діяльність цих церковних чиновників із Росії суперечить християнським цінностям», — заявив міністр.



Зазначається, що санкції вводяться на десять років проти:

- 16-го патріарха Московського та всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича);

- керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона;

- заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ протоієрея Миколи Балашова;

- митрополита Псковського та Порхівського РПЦ Тихона та інших.



Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.



«Список має розглянути РНБО та Президент України. Після їх узгодження зможемо звернутися із зазначеним списком до міжнародної спільноти, щоб запровадити такі самі санкції в інших країнах», — додав Ткаченко.